El agente vendedor de la ONCE Jorge López de Agustín, natural de Chiloeches, que lleva dos años trabajando en la ONCE y que realiza la venta en el quiosco situado en la galería del Family Cash, en el Centro Comercial Guadalcarria.

El cupón de la ONCE reparte 210.000 € en Guadalajara

El cupón de la ONCE correspondiente al sorteo de ayer, día 18 de agosto, ha repartido 6 premios de 35.000 € en la ciudad de Guadalajara, por lo que el total en premios repartido ayer en la ciudad ha sido de 210.000 €.

El agente vendedor de la ONCE Jorge López de Agustín, natural de Chiloeches, que lleva dos años trabajando en la ONCE y que realiza la venta en el quiosco situado en la galería del Family Cash, en el Centro Comercial Guadalcarria, es quien ha llevado la suerte a seis familias de la ciudad que tan bien le ha acogido.

Jorge, que antes de trabajar en la ONCE era cerrajero, está feliz de haber llevado la suerte a sus clientes. Como nos dice es una forma de devolver parte de la solidaridad y apoyo que recibimos cada día.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar ‘La Paga’ de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Tienen premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premios de 200, 20 y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.

Los cupones y productos de juego de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes que integran su red de ventas. A través del Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir además el número que más le guste. También se pueden adquirir desde la página web oficial de juego de la ONCE www.juegosonce.es y establecimientos colaboradores autorizados.

Con los recursos que obtiene con la venta de sus productos de juego, la ONCE atiende las necesidades de un total de 2.915 afiliados en toda la región y da trabajo a más de 800 personas, la mayoría de ellas con alguna discapacidad.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de juego de la ONCE (www.juegosonce.es).