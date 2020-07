El Grupo Popular defenderá en Pleno la educación concertada

El concejal del Grupo Popular Armengol Engonga se ha hecho eco de la preocupación existente entre la comunidad educativa y las familias cuyos hijos estudian en colegios concertados y ha afirmado que “la libertad de los padres a la hora de elegir la educación de sus hijos tiene que ser sagrada” por lo que “no compartimos la distinta vara de medir de la izquierda de este país y nosotros lo que solicitamos es que los fondos sean dirigidos al 100% de los niños y que puedan disfrutar de esa ayuda como todos, independientemente de dónde estudien”.

“En estos días hemos podido comprobar un nuevo ataque del Partido Socialista y Unidas Podemos a la escuela concertada. Las dos formaciones pretenden, que solo los centros públicos puedan acceder al Plan de Recuperación por la crisis del coronavirus”, ha insistido Engonga, como así consta en el borrador de conclusiones de la Comisión para la Reconstrucción social y Económica de España, cuyas enmiendas se votaron hace unos días en el Congreso de los Diputados. Según este borrador se señala claramente que “la totalidad del incremento de la inversión irá destinado a la educación pública de gestión directa”. En el caso de aprobarse, los 2.000 millones de inyección económica prometida por el Gobierno irán a parar solo a las escuelas públicas y no a las concertadas.

“Creemos que estamos ante un hecho peligroso si lo que se pretende es bifurcar la educación creando dos caminos totalmente diferentes, dos niveles de educación, cuando además los recursos son aportados por la administración pública”, ha apuntado Engonga quien ha informado de diferentes reuniones del Grupo Popular con el sindicato de la enseñanza privada en la defensa de profesores y personal no docente, FSIE, y con Concapa (Confederación Católica Nacional de Padres de Alumnos). Ambos colectivos coinciden en dos cosas: “en el ataque constante que se viene vertiendo hacia todo lo que tiene que ver con las escuelas concertadas y la incertidumbre que hay con la asignación de recursos ante la gravedad de esta crisis sanitaria”.

El Gobierno obvia que casi dos millones de niños están matriculados en escuelas concertadas. De ellos, el 75% lo hacen en escuelas religiosas. Cinco millones de familias en España apoyan la educación concertada, que da trabajo también a 100.000 profesores. Hoy en día, del 100% de los alumnos que estudian en centros sostenidos con fondos públicos, un 25% lo hacen en colegios concertados (uno de cada cuatro). Respecto a la enseñanza obligatoria -Educación Infantil, Primaria y ESO- Guadalajara ciudad cuenta con 5.340 alumnos distribuidos en siete colegios concertados, frente a los 8.100 alumnos que estudian en colegios públicos. “Un porcentaje elevado, un 40%, de familias en Guadalajara han elegido que estudien sus hijos en colegios concertados de nuestra ciudad”, ha añadido.

Defensa de la parada del tren AVLO en Guadalajara-Yebes

Por otro lado, el concejal del Grupo Popular José Luis Alguacil ha explicado que también defenderán en el pleno que el tren AVLO que se ha puesto en marcha el 6 de abril entre Madrid y Barcelona, efectúe paradas en las cinco expediciones previstas en cada sentido, en las estaciones de Camp de Tarragona, Lleida, Zaragoza, Calatayud y Guadalajara-Yebes. “Queremos que esta medida se adopte en el plazo más breve posible”, ha dicho Alguacil recordando que el ministro Ábalos calificó su puesta en marcha como un logro que “democratizará la alta velocidad” y que hará que la alta velocidad se abra a quienes lo usaban solo ocasionalmente por su elevado precio. El Tren de Alta Velocidad de bajo coste comenzó a circular el 6 de abril de 2020 y tiene parada en Madrid, Zaragoza y Barcelona en ambos sentidos de la marcha. El nuevo servicio de RENFE cuenta con tres frecuencias por sentido y día y paradas en Madrid, Zaragoza y Barcelona; al que se añade una cuarta frecuencia, que completará con una más a partir de septiembre de 2020, para configurar un servicio con cinco frecuencias por sentido y día.

José Luis Alguacil ha recordado que la estrategia de lanzar AVE low cost no es una iniciativa que pertenezca al Gobierno actual, que lo ha anunciado, sino que “es fruto de un trabajo continuado de RENFE desde el anterior Gobierno presidido por Mariano Rajoy”. Así, el entonces Ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, anunció en febrero de 2018 que RENFE pondría en funcionamiento en 2019 un AVE low cost, bautizado con el nombre EVA, que tendría 5 frecuencias diarias por sentido Madrid-Barcelona, que podría transportar alrededor de 1 millón de viajeros anuales, que se verían beneficiados del Smart Train – EVA, no solo en el precio sino también en la innovación, digitalización y personalización del servicio. Por tanto, ha continuado, “el ministro Ábalos ha tenido la suerte de presentar el trabajo del anterior Gobierno del PP solo cambiando el nombre pero además perjudicando a los cientos de miles de ciudadanos del entorno de las estaciones de Guadalajara-Yebes, Calatayud, Lleida o Camp de Tarragona que, para Ábalos no tienen el mismo derecho que los vecinos de las grandes ciudades en la “democratización de la Alta Velocidad” anunciada por el señor ministro”.

Ante este hecho de marginación de los ciudadanos de Guadalajara, Calatayud, Lleida y Tarragona, representantes políticos de estas provincias, de diferentes partidos políticos, han anunciado su compromiso con sus vecinos y territorios para que el AVLO pare, no sólo en Barcelona, Zaragoza y Madrid, sino también en las estaciones de Camp Tarragona, Lleida, Calatayud y Guadalajara-Yebes para garantizar que todos los ciudadanos (centenares de miles) de estos municipios, comarcas y provincias, puedan acceder al Tren de alta velocidad de bajo coste en igualdad de condiciones con otras zonas del país y velar por la competitividad de todos los territorios.