El Grupo Popular presenta una batería de propuestas para reactivar el deporte

Freijo ha explicado que “nuestra intención es trasladar al equipo de gobierno esas inquietudes” por ello “con todas las propuestas que nos han ido trasladando presentaremos una moción al próximo pleno para conseguir que se les dé respuesta”.

Propuesta para abrir las instalaciones deportivas con seguridad

El concejal del Grupo Popular, Eladio Freijo, quiso agradecer a todos los asistentes a las reuniones y a los que no asistieron pero han enviado sus propuestas su “buena disposición siempre en un ánimo creativo y en positivo”, y también dio las gracias a los ayuntamientos como Yebes-Valdeluz, Alovera, Marchamalo, Fontanar o Yunquera de Henares “que han dejado sus instalaciones a nuestros deportistas para poderse preparar”, ante el cierre de las de la ciudad. “Vamos a pedir al Ayuntamiento de Guadalajara que abra las instalaciones deportistas, que no difiera entre deportistas federados o no federados porque creemos que el Covid no entiende de eso”, ha apuntado poniendo de manifiesto la “incoherencia” que supone “cerrar el Centro Joven pero abrir la Biblioteca Suárez de Puga, o abrir el Teatro Buero Vallejo y tener otras instalaciones deportivas cerradas”.

Además, ha incidido en el compromiso que debe adquirir el Ayuntamiento con los clubes porque “están en juego cerca de 400 puestos de trabajo entre empresas y centros deportivos, el ayuntamiento tiene que ayudar a los clubes para que todos esos entrenadores o monitores no queden en el paro o desaparezcan”.

Freijo: “El deporte es salud, economía, empleo y ánimo”

Freijo manifestó que “el deporte es salud, economía, es creación de empleo y ánimo que es lo que necesita esta sociedad ante el drama que estamos viviendo”, y al hilo de esto el concejal Armengol Engonga reafirmó “la necesidad de atender el estado de ánimo en el que se encuentra el sector del deporte en general en nuestra ciudad, apostar por ello y no dejarlo de lado como está pasando en muchas ocasiones”. “Este sector estaba acostumbrado a un trato cercano por parte del que era concejal de Deportes, Eladio Freijo, cosa que ahora nos consta que no ocurre”, ha lamentado Engonga añadiendo que “ahora en estos momentos de pandemia por el Covid se está viendo realmente por lo que apuesta este Ayuntamiento y lo que está dejando de lado”.

Entre otras propuestas también se pedirá incluir una línea de ayudas específica destinada a centros deportivos, gimnasios de la ciudad y empresas de ocio y eventos deportivos, como se ha hecho con otros sectores; la creación de un ente único de gestión deportiva para optimizar los recursos y agilizar la actividad deportiva en el que estén integrados la Junta, la Diputación y el Ayuntamiento; elaborar y poner en marcha un programa de formación en valores en los centros escolares con los deportistas de alta competición que representen a Guadalajar; el apoyo a los clubes que quieran organizar acontecimientos deportivos en Guadalajara, a través de todos los medios tanto materiales como logísticos, al alcance de la institución municipal, o la elaboración por parte del Ayuntamiento de una campaña informativa y de sensibilización, donde se ponga en valor los beneficios que tiene la práctica deportiva en general.

“Hay que estar preparados para 2021”

Por último, Eladio Freijo incidió en la necesidad de “apostar de verdad por el deporte de nuestra ciudad porque es una gran economía, que no se pierda el ritmo porque todavía se está a tiempo y que se pongan a trabajar y dejen trabajar a los técnicos del Patronato de Deportes que seguro que tienen muy buenas ideas”. “Hay que estar preparados para 2021 y apoyar a los clubes que quieran hacer cosas”, ha finalizado.