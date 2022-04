El Grupo Popular vuelve a reclamar el arreglo integral de la avenida de Barcelona

El portavoz del Grupo Municipal Popular, Jaime Carnicero, ha reclamado al gobierno del socialista Alberto Rojo una nueva y necesaria inversión para la ciudad de Guadalajara. Se trata de la remodelación tanto de asfaltado, acerado y señalización vertical y horizontal de la avenida de Barcelona de la ciudad que “está pidiendo a gritos una operación asfalto porque es, sin lugar a dudas”, según la ha definido Carnicero, “la peor calle de toda Guadalajara, en estos momentos donde todavía son visibles los efectos de la borrasca Filomena” que ocurrió hace más de un año. Ante esta “dejadez”, el portavoz del Grupo Popular se ha preguntado si es que Rojo no pasa por esta calle, que es una de las más transitadas de Guadalajara, y ha lamentado que “Rojo no pise la ciudad y que a la ausencia de proyecto se sume la ausencia de calle porque si pisase la calle y pulsase el sentir de los vecinos no podría hacer oídos sordos”.