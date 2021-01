Como ya sucedió el pasado sábado, las zonas azul, verde y roja serán de libre aparcamiento. Muchos vehículos llevan varios días estacionados en esas plazas por lo que no será necesario retirarlos ni tampoco acudir a un parquímetro.

Además, la acumulación de nieve y las recomendaciones a la población general para que limite sus desplazamientos han llevado al consistorio a adoptar la decisión de suspender el mercadillo del próximo martes.

En relación a las incidencias, se siguen registrando solo daños materiales relacionados con las caídas de ramas y árboles y sobre todo ya con los desprendimientos de la nieve acumulada en cornisas y cubiertas de edificios, además de en otro tipo de mobiliario.

Por ello, el Ayuntamiento insiste en la necesidad de limitar a los imprescindible la salida del domicilio, evitando siempre espacios de riesgo. La tarde del domingo deja 44 nuevos avisos atendidos por Bomberos, Policía Local y Protección Civil.

Por otra parte, todo está preparado para que este lunes se retome el servicio de la línea urbana L3, que circula aproximadamente entre las 6 de la mañana y las 10 de la noche. Convivirá con las líneas de emergencia E1 y E2 hasta que se recupere buena parte del servicio y este martes contarán con más vehículos para tratar de reducir a los 10 minutos los tiempos de espera.

Tened cuidado en la calle. Si os recomiendan que no salgáis es por esto, no por que os quieran coartar la libertad. He borrado el segundo video por deseo de la afectada. Desconozco la autoría del video. pic.twitter.com/yQSEiD7wyv