Francisco Marfil Jimenez, director de la Agencia de la ONCE, Alberto Rojo Blas, alcalde de Guadalajara y Fernando Parlorio de Andrés, concejal de Comercio y Turismo del Ayuntamiento de Guadalajara, han presentado este cupón.

El Mercado de Abastos de Guadalajara en el cupón de la ONCE

La ONCE dedica su cupón del lunes 8 de febrero, al Mercado de Abastos de Guadalajara, perteneciente a la serie ‘este es tu mercado’. Cinco millones y medio de cupones difundirán por toda España la imagen de este mercado.

Francisco Marfil Jimenez, director de la Agencia de la ONCE, Alberto Rojo Blas, alcalde de Guadalajara y Fernando Parlorio de Andrés, concejal de Comercio y Turismo del Ayuntamiento de Guadalajara, han presentado este cupón.

El Mercado de Abastos de Guadalajara fue diseñado por Mariano Medarde, dentro de un plan de mejoras de las infraestructuras y equipamiento urbano, e inaugurado oficialmente el 17 de septiembre de 1887.

Se alzaron, además del edificio principal para venta de productos comestibles perecederos, dos lonjas: una para la comercialización de telas y mercancías diversas, y otra para granos y semillas. En ambos casos, se trataba de pórticos con columnas de hierro fundido y cubiertas ligeras.

En 1962 se transformó la nave y se dividió en dos alturas para establecer puestos cerrados, acondicionados para puntos de venta de toda clase de productos. Esta fue una de las reformas que experimentó el edificio, tras las que el Mercado de Abastos de Guadalajara sigue manteniendo las principales características con que fue diseñado, propias de la arquitectura historicista de finales del siglo XIX.

Con la serie ‘Este es tu mercado’, la ONCE quiere apoyar a este tipo de espacios comerciales muy cercanos al público, especialmente en estos tiempos de crisis, en los que la compra cercana es muy apreciada por los consumidores.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar “La Paga” de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Los cupones de la ONCE se comercializan por los cerca de 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es, y en establecimientos colaboradores autorizados.