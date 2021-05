El Pleno de Guadalajara aprueba una nueva modificación de crédito de 1.130.000 euros

A pesar de las críticas lanzadas desde el PP sobre esta nueva modificación de crédito, advirtiendo que con ella se entra en "inestabilidad presupuestaria con casi 4 millones de déficit", tal y como advertía el informe del interventor municipal, finalmente el PP se ha abstenido en este punto que ha recibido el apoyo del resto de los grupos de la oposición.

Esta modificación de crédito permite al Ayuntamiento dotarse de una Oficina Técnica de Proyectos Estratégicos desde la que se prepararán de forma directa todas las actuaciones que la ciudad aspire a financiar con fondos europeos.

“Estamos invirtiendo el dinero de la gente en la gente porque lo que me quitaba el sueño era tener remanente y no poder utilizarlo para ayudar porque las reglas fiscales de Montoro no los impedían. Este Gobierno municipal gestiona una crisis sin recortes y con ayudas, no como en el pasado cuando lo único permitido era pagar a los bancos”, exclamaba de Luz, que recordaba a su vez que la Ley del techo de gasto se encuentra suspendida.

Mejoras los tiempos medios para el pago a proveedores

La concejala de Hacienda, Lucía de Luz, también ha rendido cuentas en relación a los pagos del Ayuntamiento durante el primer trimestre de 2021. Así, el Periodo Medio de Pago (PMP) a proveedores en el presente ejercicio se sitúa en los 40 días.

De Luz ha hablado de “buena gestión” así como de “ocuparse y preocuparse de los proveedores de la ciudad” para referirse a la evolución anual del PMP, “siendo en 2018 de 55 días; en 2019, 62 días; en 2020 60 días y en lo que llevamos de 2021, 40 días”.

La responsable de Hacienda ha ofrecido también datos pormenorizados del Periodo Medio de Pago mensual de 2021, reduciéndose de los 26 días de enero a los 10 de abril. “Vamos a seguir agilizando los plazos administrativos en este Ayuntamiento y adoptando decisiones como los cambios en las bases de ejecución del presupuesto que son las que están permitiendo mejoras muy significativas en el tiempo de pago a nuestros proveedores”, ha asegurado.

Por todo ello Lucía de Luz ha insistido en reiteradas ocasiones en que “el Ayuntamiento tiene buena salud”.