El pleno rechaza crear una una bolsa de vivienda de alquiler social municipal

En cuanto a la moción presentada para que se creará una bolsa de vivienda de alquiler social municipal, finalmente ha sido rechazada por el equipo de gobierno. Esta moción pretendía que desde el ayuntamiento se creará un servicio municipal que ayudará tanto a arrendadores como arrendatarios para garantizar medidas de protección a la hora de alquilar vivienda. En caso de los arrendatarios se pretendía que tuvieran garantizados los pagos y posibles desperfectos de la vivienda en alquiler, y para la parte de los arrendatarios garantizar que no hubiera ningún tipo de desahucio sin alternativa habitacional digna y una renta por debajo del precio de mercado. Al respecto de esto el concejal de UNIDAS PODEMOS IU José Morales afirmaba “Esto hace notorio que el ayuntamiento ha renunciado a hacer algún tipo de intervención en políticas de vivienda, a no ser poner suelo para que otros hagan vivienda en régimen de propiedad. Este modelo expulsa del sistema y de la ciudad a personas que pasan por dificultades económicas.”



En el turno del pleno reservado para las preguntas han preguntado porqué en Driebes sí pueden tener un concurso de murales y en Guadalajara no. También se han interesado por cómo se ha gestionado las actividades deportivas de calle y por qué si ha sido posibles realizarlas desde la concejalía de mayores y no era posible desde el Patronato de deportes. Por último, se ha hecho un ruego por el cual el centro social de la calle Cifuentes pasaría a llamarse Pilar Roche Abad, que desde los años 90 ha consagrado su vida al movimiento asociativo y a la ciudad de Guadalajara.