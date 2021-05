El poblado de Villaflores seguirá esperando con su amenaza de ruina

No salió adelante la moción planteada ayer por Unidad Podemos-Izquierda Unida en el Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara sobre el poblado de Villaflores y su complejo de edificios de Ricardo Velázquez Bosco, para "ejecutar con la urgencia que requiere el estado de abandono actual una consolidación de cubiertas y estructuras, el tapiado y vallado de los edificios".

Aunque la propuesta fue respaldada por todos los grupos de la oposición municipal, la mayoría de votos de PSOE y Ciudadanos, la tumbó, alegando una vez más que ya están trabajando en el asunto, como señalaba el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Guadalajara, Rafael Perez Borda, que es quine desde el mes de febrero tiene asumidas las competencias sobre Villaflores, tras la remodelación del Equipo de Gobierno.

La moción de izquierda Unida también proponía instar a la junta de de Comunidades de Castilla-La Mancha a que requiera a los dueños de la otra parte de este Bien de Interés Cultura, la casa de labor, su conservación.

La casona principal de Villaflores,que cuenta con 26.000 metros cuadrados, y a la que ya se le cayó la espadaña en 2016 es propiedad de Hercesa S.A. desde 2.006, tras la reparcelación del sector urbanizaba, mientras que el resto de edificaciones, incluido el emblemático palomar, es propiedad del ayuntamiento de Guadalajara.

Pero tal y como se encargaba de recordar el portavoz de Unidad Podemos, José Morales, la inacción de la propiedad privada no puede justificar la inacción del Ayuntamiento de Guadalajara y dejar que siga el deterioro de todo el poblado, que fue declarado Bien de Interés Cultura en 2014 por parte de la Junta de Castilla-la Mancha, "sin que esta declaración institucional hay supuesto ningún cambio para la zona", lamentaba Morales, a pesar de que la misma declaración comprometía la conservación del poblado.

Y sorprendente fue la declaración del primer teniente de alcalde en este apartado, pes llegóa decir que "no podemos exigir a la Junta que cumpla lo que nosotros mismos no cumplimos". "Pues cumplan", espetó Morales. Pérez Borda argumentaba que la cuestión no es tan sencilla, que hay que llegar a acuerdos con la propiedad privada y que la declaración BIC exige determinadas normas en la rehabilitación, al tiempo que aseguraba haber mantenido ya un par de reuniones sobre este asunto.

Una gestión directa

Al exponer su moción José Morales explicó que desde Unidas Podemos-izquierda Unida apuestan por una gestión directa municipal sobre este patrimonio, más que por la colaboración público-privada, tal como abogaba Perez Borda, y recordaba que existe una val de tres millones de euros, ya recuperado en 2013 por el Ayuntamiento de Guadalajara para la rehabilitación del poblado y el resto que queda por urbanizar, que se puede empezar a dedicar a las actuaciones urgentes de consolidación, mientras se estudia que hacer con los edificios "así que aquí no hay excusa presupuestaria", advertía Morales.

Sobre que hace en un futuro en el poblado de Villaflores, Morales también recordó que en 2008 ya se anunció un parque temático de astronomía, que quedó en eso, en anuncio. Y Morales comentaba que se podía comenzar por dar un uso al palomar "que por su volumen podría albergar un negocio de hostelería y alquiler de bicicletas, con el valor del bosque y los caminos que discurren por él y conectan tanto con el núcleo urbano de Guadalajara como con Iríepal. Una forma de que la ciudadanía de Guadalajara se reapropie de este espacio de nuestro municipio".

En cualquier Caso Unidas Podemos proponía que se iniciara un estudio de necesidades de inversión y se abrieran a la participación ciudadana, a través de los consejos sectoriales, la configuración de las bases del proyecto, pero a pesar de todo lo planteado en la moción, que fue aplaudida en su forma y fondo, incluso desde el equipo de gobierno, no hubo apoyo del PSOE-Cs para que saliera adelante y ahí seguirá con su amenaza de ruina el poblado, que ya entró en la lista roja de Patrimonio de Hispania Nostra.