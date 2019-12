El PP advierte sobre nuevos reconocimientos extrajudiciales, pero de la etapa de Rojo

Así, el concejal del Grupo Popular ha informado, junto con el concejal Armengol Engonga, de la celebración ayer mismo de los consejos rectores de los patronatos de Deportes y Cultura con un único punto del día en ambos relativo a sendos reconocimientos extrajudiciales de crédito; en el primer caso por un total de 52.516 euros en 74 facturas y por 20.409 euros en 57 facturas. “La sorpresa”, ha dicho Alguacil, “es que en cuanto al Patronato de Deportes de las 74 facturas, 73 corresponden a la actual gestión del equipo de gobierno presidido por Alberto Rojo; y de igual manera en el Patronato de Cultura 33 de las 57 pertenecen a su gestión”. Y en esta ocasión, ha añadido, “como ocurrió en anteriores convocatorias, no hemos visto comparecer a los titulares de las concejalías de Deportes, Cultura y Hacienda realizando todo tipo de críticas feroces de forma sesgada hacia el anterior equipo de gobierno tergiversando la realidad”.

José Luis Alguacil ha afirmado que “este equipo de gobierno solo tiene dos ideas: intentar desacreditar la gestión que realizó Antonio Román en este ayuntamiento y la del concejal de Economía y Hacienda, Alfonso Esteban, con unos datos económicos que fueron espléndidos durante los últimos 12 años de gobierno del Partido Popular; y subir impuestos que veremos cómo suben este año”. Además, el edil ha recalcado que “es potestad del alcalde, y solo del alcalde, levantar esos reparos que pone el interventor; lo puede hacer pero no quiere solo por intentar desacreditar al anterior gobierno”. Ante esta situación, Alguacil ha alertado de las nefastas consecuencias que afectan a los proveedores del ayuntamiento que no están cobrando sus facturas “solo por un capricho del actual equipo de gobierno” para conseguir su objetivo político por encima de los intereses de los ciudadanos.

Por último, Alguacil ha mostrado su preocupación de que “a fecha 18 de diciembre no sepamos nada de los presupuestos municipales”, lo que además significa el “incumplimiento” de uno de los primeros compromisos del alcalde socialista Alberto Rojo que dijo que habría presupuestos el 1 de enero de 2020. “Esto ya no se va a cumplir por los trámites que hay que llevar a cabo y los plazos”, ha dicho el edil popular añadiendo que “no entendemos porqué, puesto que hace escasos siete meses desde el Grupo Popular les ofrecimos aprobar el presupuesto presentado para 2019 que no contó con el apoyo de Ciudadanos; nosotros votaríamos que sí a unos presupuestos ya elaborados e informados”. Según Alguacil, “todo tiene pinta de que los presupuestos del anterior concejal de Economía, Alfonso Esteban, van a ser como los de Montoro, tan buenos que parece que van a seguir prorrogándose año tras año”.

“Este equipo de gobierno se está caracterizando por hacer mucha política de foto, de anunciar grandes planes como hace el señor García Page, y dejar la gestión a un lado; y con la foto no se saca el trabajo adelante”, ha dicho Alguacil.