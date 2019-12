Carnicero: “Tenemos un alcalde que no ha tenido tiempo para elaborar un nuevo Presupuesto para 2020, pero sí lo ha tenido para subir impuestos”.

El PP califica de “gobierno flojo y sin brújula ni horizonte” los seis meses de Rojo como alcalde

Los concejales del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Guadalajara han calificado al gobierno del socialista Alberto Rojo en estos seis primeros meses de “gobierno flojo y sin brújula ni horizonte” que “piensa más en las fotos y en su imagen que en cumplir promesas y anuncios”. De esta forma, durante un desayuno que han compartido con los medios de comunicación con motivo de estas fechas navideñas, los ocho concejales han coincidido en destacar que tenemos un alcalde que no tiene palabra: “que prometió y se comprometió públicamente a tener nuevos presupuestos el 1 de enero de 2020, y esta semana ha confirmado que no será así porque no ha dado tiempo, pero sí ha tenido tiempo para subir impuestos a los guadalajareños y recortar las bonificaciones”. Por ello, Carnicero ha recordado que este equipo de gobierno formado por PSOE y Ciudadanos “sigue funcionando con los Presupuestos del 2018, elaborados por el anterior gobierno del PP”; y ante esto se refirió al paralelismo de Alberto Rojo y Pedro Sánchez en el Gobierno de España: “los dos están con presupuestos prorrogados y los dos están subiendo los impuestos”.