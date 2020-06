El PP cree que la inseguridad de Alberto Rojo ha paralizado la ciudad

“Alberto Rojo ha estado más preocupado en mentir a los proveedores y a los vecinos de Guadalajara sobre las supuestas dificultades de pago, ha estado más preocupado de criticar a la oposición y de echar por tierra la gestión de Antonio Román y del anterior gobierno que de afrontar su propia gestión; en definitiva, le ha importado más su imagen personal que la imagen del Ayuntamiento”. Así lo ha resaltado el portavoz del Grupo Popular, Jaime Carnicero, en rueda de prensa quien ha calificado al gobierno municipal de “opaco” y “así se lo dijimos todos los grupos de la oposición aprobando una moción en diciembre en la que denunciábamos la falta de transparencia para poder acceder a la documentación municipal”. “Con el tiempo, se ha demostrado que el Ayuntamiento ha arrojado un remanente de tesorería de 10 millones de euros y la realidad es que con el PP el Consistorio pagaba a 22 días y ahora tienen una inestabilidad presupuestaria de 2 millones de euros y pagan a 90 días”, ha remarcado.

Además, Carnicero ha puesto de manifiesto que “hasta el año pasado Guadalajara era conocida por la apuesta por el deporte a todos los niveles, por la apuesta por el modelo smartcity, por ser la ciudad que más invertía en la familia, por ser Ciudad Amiga de la Infancia; y hoy lo que tenemos es una ciudad más conocida por los casos de nepotismo o por contratar una discoteca móvil por las calles de nuestra ciudad para hacer frente a la crisis del Covid-19”. En relación al deporte una de sus primera medidas fue cargarse el Meeting de Atletismo y, por poner algún ejemplo, a día de hoy no ha convocado las ayudas a los clubes deportivos”.

También en el área económica Jaime Carnicero ha querido recordar que el alcalde prometió que no subiría los impuestos “y no solo los ha subido este año sino que ya podemos adelantar que los seguirá subiendo en 2021”.

“Falta de compromiso y de palabra” de Rojo

Carnicero, que ha comparecido hoy presencialmente junto al concejal Eladio Freijo, ha afeado al alcalde “su falta de compromiso y de palabra” que ha demostrado en múltiples ocasiones pero que “se ha visto agravada en la gestión de esta crisis sanitaria, económica y social donde se requería estar a al altura de las circunstancias y él se ha limitado a faltar a su palabra y a ser un mero ‘tablón de anuncios’ de las iniciativas puestas en marcha por otras instituciones”. Así, “mintió y engañó con la adquisición y reparto de mascarillas, con la aprobación de las ayudas a autónomos y pymes que dijo que estarían aprobadas el viernes 12 de junio y ha mentido también con un supuesto Plan de Comercio prometiendo que estaría presentado en el mes de mayo”. En este sentido, Carnicero ha destacado la “falta de apoyo al pequeño comercio de Guadalajara que Alberto Rojo ha preferido dejar de lado y en vez de invertir en esta crisis comprando lo necesario se ha ido fuera de Guadalajara para realizar casi el 90% de las compras, unos 700.000 euros”. En este área queda también la suspensión de la Feria del Stock o de la campaña de San Valentín.

En lo relativo a la obra pública, “el equipo de gobierno de Alberto Rojo no ha sido capaz de licitar ni una sola obra pública en un año, ni siquiera ha aprovechado para arreglar las calles con la operación asfalto -teniendo un contrato de más de 200.000 euros en vigor- en los días de confinamiento como han hecho otras ciudades”, limitándose a finalizar las obras ya proyectadas por el anterior gobierno: la salida del Hospital, la verja de Adoratrices, el parque de la Concordia o el del Río Henares”, entre otras. Además, “han parado la gestión de los fondos EDUSI, no sabemos si por incapacidad o voluntariamente, y es muy significativo el silencio que Rojo mantiene con respecto a la defensa de la ciudad de Guadalajara ante otras administraciones”. “Ya nadie habla del proyecto del Fuerte, ni de la rotonda de la SUE-30, ni del Centro Social de Los Valles o del desdoblamiento de la carretera de Fontanar; ni siquiera de su propia promesa de reprogramar la línea de autobús de Los Manantiales”, ha detallado Carnicero.

En cuanto al pacto PSOE y Ciudadanos, se ha resaltado que de 70 compromisos tan solo 5 han sido llevados a cabo en este año; contraponiendo el grado de implicación y de cumplimiento durante el anterior mandato cuando el PP gobernaba con el apoyo de Ciudadanos y solo en el primer año se cumplió el 80% del acuerdo firmado al inicio de mandato.

El portavoz del Grupo Popular ha lamentado, por último, que el alcalde no pierda ocasión de decir en cada comparecencia online que tiende la mano a la oposición, cuando “con el Grupo Popular no ha mantenido ni una sola reunión en este año para tratar asuntos municipales, solo una durante esta crisis, y no ha contestado a ni una de las 200 propuestas que se le han planteado en estos meses”. “Alberto Rojo ha demostrado en este año que no encaja bien la crítica pero tampoco la propuesta; por ello desde el Grupo Popular le pedimos que cambie de actitud y reaccione y que haga realidad la supuesta disposición que dice tener en público, pero que luego no cumple en privado”, ha finalizado.