El PP de Guadalajara pide las facturas de los gastos navideños pero no se las dan

El concejal del Grupo Municipal Popular José Luis Alguacil ha puesto de manifiesto de nuevo la “falta de transparencia y opacidad de la gestión del gobierno de Alberto Rojo” en el Ayuntamiento de Guadalajara. En rueda de prensa, Alguacil ha dicho que “si por algo se caracteriza este equipo de gobierno además de por la falta de trabajo, es por su opacidad; la falta de transparencia es una característica propia”, y se ha referido a que “llevamos solicitando más de tres meses el acceso a los decretos de facturas de este ayuntamiento y no hemos recibido ni respuesta ni acceso”. Con lo cual, ha añadido, “por ejemplo, no podemos informar de los gastos que está generando esta feria que nos ha preparado durante diciembre y enero la señora Simón, entre otras muchas cosas”.

A esto ha recordado que “este Ayuntamiento ya ha sido amonestado por parte del Defensor del Pueblo por no dar acceso a la información de los expedientes municipales a los grupos de la oposición; el Ayuntamiento de Guadalajara ha pasado de ser uno de los más transparentes de España a ser uno de los más opacos y oscuros de todo el país”. “El señor Rojo, al igual que su padre político el señor Pedro Sánchez y al igual que su ‘padrino’ el señor Emiliano García-Page se niegan una vez más a dar información sobre el funcionamiento ordinario de este ayuntamiento a los grupos de la oposición, y por extensión, a la ciudadanía en general”, ha dicho el concejal del Grupo Popular esta mañana acompañado por la concejala Itziar Asenjo.

A este respecto, José Luis Alguacil ha detallado todas y cada una de las situaciones por las que “podemos decir que Alberto Rojo obstruye de manera reiterada el acceso a la información”. Y ha puesto algunos ejemplos significativos como que “se ha negado en reiteradas ocasiones a convocar la Comisión de Transparencia, pese a que está obligado por reglamento, ha dejado sin utilidad el Portal de Transparencia de este Ayuntamiento, se ha negado a enviar a los medios de comunicación como era habitual el resumen de las incidencias por parte de la policía o bomberos que ocurrían durante la semana, se ha negado a dar explicaciones sobre las escandalosas productividades que se están dando al ordenanza mayor, ex viceportavoz socialista en el anterior mandato, se ausentó de forma vergonzosa de la Comisión de Transparencia sobre asuntos taurinos para no tener que dar explicaciones de porqué había dejado sin Feria Taurina en septiembre a la ciudad de Guadalajara, tapó la sentencia que tumbó el proceso de selección del gerente de Deportes, a otro socialista, y no la publicó ni en la web municipal como es su obligación y además no salió a la luz pública hasta que el Grupo Popular lo denunció en un pleno ordinario”.

A todo esto se suma que “Alberto Rojo y su equipo no publican su agenda pública y no ha sido sino por una moción que presentó el Grupo Popular en el último pleno, aprobada por unanimidad, por la que esperamos que en los próximos días cumplan con esa moción; ha convertido las concesiones demaniales en su manera de hacer política, y eso lo podemos ver en todas las ferias que han celebrado este año: es un proceso legal pero no contractual y de escasa transparencia para los ciudadanos”.

El ayuntamiento “más oscuro” de la historia de la ciudad

Además, durante meses de pandemia “a Alberto Rojo se le llenaba la boca sobre la presunta Mesa por la Recuperación económica y social de la ciudad y vemos cómo apenas se ha reunido tres veces, quizá no la quiere convocar para no dar explicaciones sobre las subvenciones concedidas por el tema Covid donde vemos que la ejecución ha sido básicamente nula”, ha explicado José Luis Alguacil quien ha sido tajante al afirmar que “Rojo ha sumido en la penumbra a la ciudad de Guadalajara. Nunca se ha conocido un ayuntamiento más oscuro y más opaco en la historia de la ciudad de Guadalajara. Son múltiples los casos de falta de transparencia no sabemos si por falta de capacidad o por querer ocultar lo que están haciendo a la ciudad”.

Para finalizar, Alguacil ha dicho que “el equipo de concejales que representamos el Partido Popular vamos a hacer todo lo posible y lo que esté en nuestra mano para intentar dar luz a este ayuntamiento. Sabemos que la labor de la oposición no es fácil, y menos aún si se ponen trabas, pero nuestra esperanza está puesta dentro de año y medio cuando el Partido Popular, estamos seguros, volverá a gobernar este ayuntamiento, el PP volverá a gobernar la Junta con Paco Núñez y Pablo Casado será presidente de este país para dar luz a las instituciones que están sumidas en la penumbra y opacidad”.