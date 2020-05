El PP de Guadalajara presenta una moción para apoyar a los profesionales y pacientes

Tal y como ha recalcado el concejal del Grupo Popular Armengol Engonga, Castilla-La Mancha es una de las regiones españolas más afectadas como consecuencia de la pandemia, con un número de contagiados y fallecidos que nos pone porcentual y desgraciadamente a la cabeza del funesto ranking nacional. “Somos la comunidad autónoma que presenta la tasa de letalidad más alta del país, con un 16,88%; la tercera con más contagios de España, con 803 contagios por cada 100.000 habitantes; y la primera en número de fallecidos por cada 100.000 habitantes, con un índice de 135”, ha explicado incidiendo en el “permanente grito angustioso de los profesionales de la sanidad, de las residencias de mayores y/o de los servicios de emergencias, demandando más equipos de protección individual, en número y calidad adecuada, así como solicitar la realización de test masivos para toda la población, tal y como aconsejan los expertos, como herramienta vital para garantizar la superación de la pandemia”.

Por desgracia, a los errores en la gestión de la crisis sanitaria tanto del gobierno de España como del de Castilla-La Mancha, hemos de añadir una serie de manifestaciones del presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, a juicio del Grupo Popular “totalmente inapropiadas, inadecuadas, desafortunadas e, incluso, insultantes, dirigidas a varios sectores directamente afectados por el Covid-19”; declaraciones “altamente ofensivas para con colectivos de aquí mismo, de nuestra ciudad, que no pueden ni deben pasarse por alto ya que han sido ataques directos a profesionales de nuestro entorno a los que tenemos la obligación de defender y que sin lugar a dudas merecen todo nuestro reconocimiento, todo nuestro aplauso y todo nuestro respeto como concejales y representantes de nuestro municipio”, ha dicho Engonga.

Entre las declaraciones más escandalosas por irrespetuosas cabe destacar la primera de ellas que tuvo lugar el 12 de marzo cuando afirmó que había que hablar claro a la gente, “sobre todo a la gente que lo que pretende es tener 15 días de vacaciones”, en clara alusión a los profesionales de la enseñanza cuando el García-Page argumentaba porqué él no quería cerrar los centros educativos de la región. O la del 6 de abril cuando dijo que había “mucha gente que dice que se han muerto más, bueno, sin no pasa nada, echaremos la cuenta definitiva”, en clara alusión al informe del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha que ponía de manifiesto que el número de licencias de enterramiento expedidas por los registros civiles de la región en marzo del 2020 aumentaba un 96,3% respecto al mismo mes del año anterior. O, entre muchas otras, cuando manifestó el 15 de abril que “en las residencias no está el problemas, no nos engañemos, en las residencias (de mayores) no están las personas válidas que pueden bailar o que cantan por las noches, no, no, en las residencias esta la gente está muy, muy malita”, como respuesta a las denuncias públicas ante el alto números de personas fallecidas en las residencias de mayores de Castilla-La Mancha.

Por todo ello, la moción recoge la propuesta de acuerdo del Pleno municipal para mostrar el apoyo total, firme y decidido a los profesionales y empleados de la sanidad, de la educación y de los centros y residencias de mayores de nuestra ciudad y, de igual modo, a los pacientes y usuarios de los mismos, los cuales han sido atacados y menospreciados directa y públicamente, con sus palabras, por Emiliano García-Page, máximo dirigente regional. También, condenar las inapropiadas palabras de Page que, por supuesto, no nos representan.

Y, por último, solicitar a las Cortes de Castilla-La Mancha que procedan a la reprobación del diputado Emiliano García-Page, ante la enorme gravedad de sus palabras y ante la falta de respeto y sensibilidad que supone para los ciudadanos de Castilla-La Mancha, en general, y para los colectivos sanitario, social y educativo de nuestra ciudad y nuestra tierra, en particular.