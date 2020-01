El PP de Guadalajara recoge firmas en defensa de la Constitución Española

El portavoz del Grupo Popular, Jaime Carnicero, ha explicado que esta iniciativa se pone en marcha, tal y como figura en las hojas de firmas, “ante los ataques realizados por ERC, EH BILDU y PNV contra el Estado de Derecho Español, la Constitución Española, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y contra el Rey de España” así como “la ausencia de defensa contra las mismas por parte del presidente del Gobierno el Sr. Sánchez Castejón”. Por ello, Carnicero ha animado a todos aquellos que están en contra de estas actitudes a mostrar su respaldo “a la Constitución Española, al Estado de Derecho y a las instituciones que lo componen” además de mostrar “su disconformidad por la falta de defensa del presidente del Gobierno el Sr. Sánchez Castejón ante las manifestaciones realizadas por ERC, EH BILDU y PNV” y mostrar el “apoyo y respeto a las condenas que la justicia ha impuesto a los condenados por sedición cuando en octubre de 2017 se vulneró la ley con el objeto de romper nuestra nación”.

Carnicero ha agradecido la “magnífica acogida” de los vecinos y ha manifestado que “estamos palpando de primera mano ese sentir mayoritario que tiene la sociedad española en general y la guadalajareña en particular de preocupación porque tenemos un presidente del Gobierno que no defiende el Estado de Derecho, ni la Constitución ni las instituciones como es el Rey; y que a día de hoy no ha dicho nada de las declaraciones de ERC cuando le chantajeaba con que sin mesa de diálogo no había gobierno o las de Bildu diciendo que la Constitución es una cárcel de los pueblos o las que decían que la gobernabilidad de España les importaba un comino”.

Unido a esto, tal y como se anunció la semana pasada, el Grupo Popular también ha presentado una moción en este mismo sentido para el Pleno del próximo 31 de enero

La campaña continuará los días 15, 16 y 17 de enero en la plaza de Santo Domingo de 11:00 a 13:30 horas.

Por su parte, el senador del Partido Popular por Guadalajara, Antonio Román, ha querido estar presente en este primer día de recogida de firmas para mostrar su apoyo “a esta acción que tiene como objetivo tratar de unir a la calle y a todos los políticos que defienden la Constitución, el Estado de Derecho y la unidad de España enfrente de quienes se han coaligado con la intención contraria, que es romper la unidad de España y la Constitución Española”.

Román ha afirmado que “se ha demostrado la destrucción del Partido Socialista, de ese partido histórico en España, ahora coaligado con bilduetarras, independentistas, con los que quieren romper España y les importa un comino la gobernabilidad, en un gobierno con más numero de ministros porque lo que les importa es su sueldo”. “Tenemos un presidente unido a los que han asesinado a más de 800 personas como son los bilduetarras y a los que les importa un comino la gobernabilidad de España”, dijo Antonio Román refiriéndose también al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, que “durante meses decía que no quería vaselina para Reyes, pues la tuvo en un bote grande, porque tuvo que tragarse este gobierno que decía que no le gustaba porque fue incapaz de no dar un paso en su coherencia supuesta y de decir que los diputados de Castilla-La Mancha no quieren que haya territorios en España que tengan más privilegios y más derechos que Castilla-La Mancha”.