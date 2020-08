El PP demuestra que algunos hosteleros han pagado la tasa de terrazas y no se les ha devuelto

Pues bien, los concejales del Grupo Popular Jaime Carnicero y José Luis Alguacil han demostrado hoy con documentos de autoliquidaciones de dicha tasa que la denuncia del PP está basada en “hechos” lo que viene a dejar en evidencia a “un gobierno desnortado” generando “una tremenda inseguridad jurídica” en este caso a los hosteleros de nuestra ciudad. “¿Qué está queriendo decir la señora De Luz, que hay hosteleros en Guadalajara a los que se les ha cobrado la tasa y a otros no, a unos se les ha devuelto y a otros no? ¿El gobierno de Rojo está actuando con discrecionalidad?”, ha preguntado José Luis Alguacil quien ha asegurado que a raíz de la comunicación del equipo de gobierno han sido varios los hosteleros que se han puesto en contacto con el Grupo Popular para asegurar que sí han pagado la tasa y no se les ha devuelto.

“Alguien tiene que asumir esas responsabilidades, porque están dejando tirados a los hosteleros de Guadalajara y además demuestran una discrecionalidad absoluta”, ha dicho Alguacil instando a Rojo “a ponerse a trabajar porque la pandemia no perdona y vemos cómo en nuestra ciudad se está cobrando nuevas víctimas en el sector hostelero” al que pide también “que les escuche, que pise la calle y que no siga desaparecido y escondido”.

Carnicero propone que las prometidas ayudas a autónomos y empresarios se adjudiquen por paquetes para agilizar los pagos

Por su parte, el portavoz del Grupo Popular ha calificado esta forma de actuar de “totalmente irresponsable” a las puertas de una segunda oleada por la Covid-19. “Alberto Rojo dijo que no iba a dejar a nadie atrás, pero tristemente, hoy por hoy, podemos afirmar que Rojo va detrás de todo el mundo”, ha lamentado Carnicero señalando que “mientras otras administraciones ya han adjudicado las ayudas a autónomos y empresarios, e incluso han sacado una segunda línea, el Ayuntamiento de Guadalajara, incumpliendo la palabra del alcalde, seguimos sin estas ayudas que prometió en junio”.

Por ello, desde el Grupo Popular, el portavoz ha propuesto que el gobierno municipal “vaya adjudicando las más de 700 solicitudes de autónomos y empresarios presentadas en paquetes, según se vayan resolviendo por parte de los técnicos, es decir, que el alcalde no espere a que estén resueltas las más de 700 solicitudes y agilice los pagos en paquetes de 20, 30 o 50 según se vayan resolviendo”. El procedimiento, según Carnicero, “es sencillo” porque “según se vayan examinando se convoca Junta de Gobierno Local y se van adjudicando”.

“Esto no lo tendríamos ni que proponer nosotros si hubiera un equipo de gobierno coordinado y que conociese el funcionamiento del ayuntamiento, pero tenemos un alcalde que a día de hoy y más de un año después no conoce el ayuntamiento y un ejemplo lo hemos tenido con las supuestas exenciones de las tasas a los hosteleros de Guadalajara”, ha expuesto Jaime Carnicero quien ha abundado más en los incumplimientos en este sentido: “Rojo dijo en abril que estaban trabajando en una modificación puntual de la ordenanza para eximir del pago de las tasas por terraza a los bares y restaurantes, luego su concejal y teniente alcalde Santiago Baeza dijo que no sería así, que iban a sacar mejor una línea especial de ayudas para los hosteleros de Guadalajara para eximir del pago, luego que se habían devuelto recibos… fíjense, ante una misma situación, tres teorías diferentes que ponen de manifiesto que a día de hoy siguen sin conocer el funcionamiento y eso está provocando que en este caso, en el sector hostelero, uno de los más afectados por esta crisis, el ayuntamiento les da la espalda y no haya cumplido su palabra”.

Por último, Carnicero también le ha pedido “que trabaje, que no se quede atrás, que lidere el proyecto de recuperación de la ciudad de Guadalajara, que lidere el funcionamiento y la organización y gestión del Ayuntamiento y que no esté desaparecido” porque “mientras otros alcaldes están hoy por la mañana compareciendo y dando la cara y explicando las medidas y las dudas a los vecinos y diferentes sectores de las nuevas medidas que han entrado en vigor, él está escondido sin dar al cara”.