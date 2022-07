El PP denuncia que existe prostitución y menudeo de drogas en La Concordia

Tal y como asegura el PP, el parque "se está convirtiendo en un lugar donde reina el incivismo, con menudeo de drogas e incluso la prostitución está siendo algo habitual sin que el Ayuntamiento de Guadalajara tome medidas para solucionar estos problemas", ha dicho Alguacil, según informa el PP en nota de prensa.

Por todo ello, desde el Grupo Popular se reclama que la Policía Local dé seguridad a este parque "con patrullas a pie para intentar hacer un parque lleno de concordia, como dice su nombre".

LA POLICÍA NO TIENE "DATOS OBJETIVOS"

Por su parte, la concejala de Seguridad en el Ayuntamiento de Guadalajara, Pilar Sánchez, ha asegurado que a la Policía Local no le constan "datos objetivos ni llamadas ni intervenciones", ni tampoco advertencias de la Policía Nacional, que constaten la presencia de prostitución ni menudeo de drogas en el Parque de la Concordia, tal y como ha denunciado el PP.

Por ello, Sánchez, a través de un comunicado del Ayuntamiento, ha pedido "mucha responsabilidad" al Grupo Municipal del PP porque "son actores públicos"; y ha apuntado que si verdaderamente ellos tienen datos de que eso está ocurriendo en este parque deberían haberse acercado a la Policía Nacional a denunciarlo y, como concejales, habérselo comunicado también al jefe de la Policía Local.

Sánchez no sabe de dónde saca el Grupo Municipal del PP esas informaciones y ha insistido en que "es un tema muy serio y sensible y hay que tener mucho cuidado con las declaraciones públicas" para no crear alarma social entre la población. "Desde esta Concejalía no tenemos constancia de todo eso", ha reiterado, abundando en la seriedad de este asunto.

Además, la responsable de Seguridad ha trasladado a la población que pueden estar "totalmente tranquilos" porque en este parque se realizan "rondas continuamente", y determinadas fechas como las de ahora "se redobla la presencia policial, algo que no se hace porque se trate de una zona conflictiva sino porque registra mucho tránsito, ha subrayado.

Por último, la concejala ha recriminado al PP que haga uso de este tipo de afirmaciones y acusaciones, convencida de que algo tendrá que ver las peleas que están teniendo en el partido por ver quien va a ser el candidato a la Alcaldía de Guadalajara.