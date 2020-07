Jaime Carnicero asegura que a 20 de julio no hay ni una sola actuación licitada.

El PP denuncia que no habrá operación asfalto este verano en la ciudad

El Grupo Popular solicitó al alcalde de Guadalajara, Alberto Rojo, en repetidas ocasiones durante el confinamiento que aprovechara ese tiempo para poner en marcha la operación asfalto en la ciudad pero Rojo, al contrario de lo que hicieron el resto de ayuntamientos de España, prefirió no hacer nada durante esos meses propicios para las obras con menos gente en las calles, y se limitó a zanjar la petición del Grupo Popular con un “está programada para verano” y “en ello estamos trabajando”. El alcalde de la ciudad hacía estas declaraciones el pasado 28 de abril. Tres meses después y entrados ya en pleno verano, a 20 de julio, no hay ni una sola obra licitada.

El portavoz del Grupo Popular, Jaime Carnicero, ha querido poner de manifiesto “un nuevo incumplimiento de Alberto Rojo” que este verano privará a la ciudad de Guadalajara de la tradicional operación asfalto que servía para adecentar las calles maltrechas que requieren de un mantenimiento, obras de abastecimiento o saneamiento y restos urbanos o aceras, como así se viene haciendo durante los últimos 20 años. “Alberto Rojo tiene un verdadero problema con los plazos y los anuncios porque basta con que se manifieste y comprometa públicamente a realizar o cumplir un objetivo, para que se incumpla”, ha dicho Carnicero, quien no entiende cómo el alcalde “está dejando pasar el tiempo -ya lleva más de un año en el gobierno- sin llevar a cabo ni un solo proyecto”. “Nos dijo que los presupuestos estarían aprobados el 1 de enero”, regocijándose en que él no haría “como el Partido Popular”, pero “han entrado en vigor mucho más tarde, en primavera”; también “las ayudas a los autónomos y empresas que dijo que estarían aprobadas el 12 de junio, y las retrasó un mes más” o las prometidas mascarillas “que anunció en repetidas ocasiones con varias fechas”.

“Rojo perderá de nuevo un tiempo magnífico para reactivar obra pública”

El portavoz del Grupo Popular ha realizado estas declaraciones en la calle Francisco Paula Barrera, en el barrio de Adoratrices de la ciudad, “una vía especialmente castigada que supondría una obra de no más de 15.000 euros, pero que han sido incapaces de realizarla”. “Fíjense, si ahora el equipo de gobierno sacase a licitación una obra de aglomerado de cualquier calle de Guadalajara, se empezaría a ejecutar bien entrado el mes de septiembre”, ha explicado Carnicero incidiendo en que “estamos a 20 de julio, no hay proyectos presentados, ni partidas presupuestarias designadas y, por lo tanto, se va a desaprovechar una vez más un tiempo magnífico para activar la obra pública y mejorar la ciudad de Guadalajara”. “Atrás quedan los años en que destinábamos cuando menos 400.000 euros, y algún año hasta 800.000 euros para arreglar nuestras calles en esta época”, ha apuntado.

“La única obra que hay ahora mismo en licitación es la conexión de la glorieta de Cuatro Caminos con el sector 10, y es un proyecto que el anterior gobierno del PP dejó redactado, proyectado y financiado; y ha tardado un año en ponerlo en marcha”, ha recordado Jaime Carnicero refiriéndose también a otros proyectos como la remodelación del parque Sandra -también con proyecto para licitar- y a día de hoy ni se ha licitado- o las obras de prolongación de las paradas de autobús cumpliendo un compromiso de accesibilidad, y que en un año han sido incapaces de poder ejecutar ni una sola prolongación como la de la calle donde nos encontramos”.

“Este gobierno no arranca, este gobierno está paralizado, también en la obra pública, en las infraestructuras. Sigue sin arrancar con proyectos que dejamos presupuestados, tan solo para licitar, pero también con proyectos de nueva creación”, ha lamentado Carnicero quien ha manifestado que “desde el Grupo Popular creemos que el Ayuntamiento tiene que ser un motor económico, un generador de actividad también a través de la obra pública, y este Ayuntamiento no lo está siendo”. Por ello, “pedimos que se reactiven las obras a través del Plan de Movilidad Urbana y Sostenible y del Plan de ampliación de paradas de autobús y que se desarrolle un programa real de la operación asfalto y de calles que se tienen que asfaltar” porque “es bueno no solo para reactivar actividad económica sino para mejorar la ciudad de Guadalajara”.