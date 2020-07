El PP desmiente que el Patronato de Deportes esté en quiebra y pide a Rojo que deje de alarmar

El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Guadalajara, Jaime Carnicero, ha desmentido tajantemente que el Patronato de Deportes se encuentre en quiebra tal y como anunciaron ayer, con una escenificación perfectamente estudiada, cuatro concejales del gobierno municipal. “Es absolutamente falso”, ha dicho Carnicero quien ha comparecido esta mañana con el anterior concejal de Deportes, Eladio Freijo, y el resto de concejales del Grupo Popular que han mostrado su apoyo a la gestión de Freijo. “Nos preocupa y mucho la deriva que está tomando el alcalde que está haciendo de la mentira y del insulto su forma de gobernar afanado constantemente en desprestigiar los 12 años anteriores de gobierno del Partido Popular con Antonio Román”. Y es que, “más de un año después, casi 14 meses, en el gobierno, Alberto Rojo sigue mirando con recelo por el retrovisor, en vez de mirar hacia adelante, afrontar la gestión y poner en marcha un proyecto de gobierno”. Al hilo de esto, desde el Grupo Popular se han preguntado “si alguien puede decir un solo proyecto, uno solo, que Alberto Rojo haya puesto en marcha por iniciativa propia en este año de gobierno, una sola idea que haya llevado a cabo en la ciudad”. Para los concejales del Grupo Popular no existe: “Solo tenemos un gobierno de anuncios y de autobombo, pero de poca dedicación y de pocos hechos por la ciudad de Guadalajara”.

“Miren, o se está en quiebra o no se está”, ha manifestado Jaime Carnicero, “lo que no puede ser es que se sea tan irresponsable de alarmar afirmando que el Patronato de Deportes está en quiebra pero que están aseguradas las nóminas y las subvenciones a los clubes, cuando esto supone el 65% del presupuesto del Patronato”. “Repito, o se está en quiebra o no se está”, ha incidido añadiendo que “nuevamente Rojo está poniendo en marcha la estrategia del miedo para alarmar y provocar a los ciudadanos de Guadalajara diciendo que se van a cerrar instalaciones deportivas por la situación del Patronato”.

Y es más, “si la situación es tan grave como dicen, ¿dónde está el alcalde de Guadalajara, presidente del Patronato de Deportes?, ¿y dónde están las soluciones que propone ante este problema?”. “Ni salió Alberto Rojo a dar la cara ni se pusieron sobre la mesa soluciones ante la supuesta quiebra que anunciaron”, ha lamentado Carnicero manifestando también “la enorme falta de respeto que ayer protagonizó el máximo representante de este Ayuntamiento, cuando cinco minutos antes había presidido un pleno donde se trató la situación del Patronato de Deportes y no expuso en la sesión esta supuesta quiebra a los 25 concejales”. “Se calló y mandó a tres concejales del PSOE y uno de Ciudadanos, que para el caso es lo mismo, a decir mentiras y a alarmar a la población”.

“Hay datos objetivos que son indiscutibles: cuando el Partido Popular, con Eladio Freijo de concejal de Deportes y Antonio Román como alcalde, dejó de gobernar el Patronato de Deportes tenía 400.000 euros de remanente positivo de tesorería y pagaba a 22 días, y hoy lo hace a más de 170 días de pago. En 12 años ningún empresario tuvo que dormir a las puertas del Ayuntamiento para que se le pagara, con Alberto Rojo ya ha tenido que dormir uno”. Además, han instado a Rojo a “poner en marcha la telegestión del alumbrado en las instalaciones deportivas, para lo que se invirtió más de 1 millón de euros siendo pioneros a nivel nacional, para llevarlo a la práctica y se produjesen ahorros o que se preocupe en conseguir los 975.000 euros de ingresos que tiene establecido en este presupuesto de 2020 en Deportes”.

Freijo: “Pese a la campaña de acoso, sigo pidiendo que las federaciones cuenten con Guadalajara”

Por su parte, el concejal del Grupo Popular Eladio Freijo ha rechazado la campaña de “acoso y derribo” que está llevando a cabo el gobierno de Alberto Rojo, con él a la cabeza, sobre la gestión anterior del Partido popular y en concreto sobre su persona. “Es una campaña que se extralimita ya de lo político, y va a la esfera personal, y desde el Grupo Municipal del Popular no lo vamos a permitir”, ha apuntado Carnicero.

Freijo ha negado también las críticas sobre la compra del título de Ciudad Europea del Deporte y ha dicho que “confunden las cifras, porque lo que hubo fueron 100.000 euros de ingresos en ese año y más de 8 millones de euros que revirtieron en la ciudad”. Además, ha desmentido igualmente que se comprara un estudio, y ha dicho que “es una falta de respeto total y absoluta hacia el profesional, de Guadalajara, que realizó el informe, una empresa con prestigio y con ilusión que quiere a Guadalajara y que sabe lo que es el deporte”.

También ha lamentado que “estén asustando a los clubes avisándoles de que tienen que hacer un seguro de responsabilidad para hacer uso de los polideportivos por todo aquello que se deteriore, y eso es una barbaridad, porque lo debería hacer la Junta o el Ayuntamiento, pero no los clubes. Por eso se van a quedar instalaciones cerradas, porque lo están provocando sobre todo en los polideportivos de los colegios”, ha dicho Freijo.

Por último, han puesto de manifiesto que “Alberto Rojo pensaba que ser alcalde de Guadalajara iba a ser un paseo con palmaditas en la espalda y fotos, pensaba que seguiría siendo el delegado de Page en Guadalajara cuando solo tenía que recibir órdenes, y cuando se ha dado cuenta que tiene que gobernar, que tiene que tomar decisiones y que tiene que solucionar problemas, se ha visto superado por la inseguridad”.

No obstante, Freijo ha seguido tendiendo la mano para trabajar por el deporte de la ciudad y ha afeado al alcalde que las críticas vengan “de quien está todo el día escondido, inseguro y acobardado”. “En la vida hay que dar pasos”, ha dicho Freijo y “tendemos la mano para ayudar a Guadalajara por encima de las ideas”. En este sentido, ha afirmado que “sigo pidiendo a las federaciones que sigan contando con Guadalajara” pese al acoso al que está sometido por parte del gobierno de Rojo.