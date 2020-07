El PP exige alternativas al cierre del Centro Joven

Lo ha hecho a las puertas de un Centro Joven, que nunca antes había estado tanto tiempo cerrado y sin iniciativas, y al que Rojo ha decidido “echar el cerrojo como mínimo hasta el mes de septiembre”, según se ha anunciado alegando motivos de seguridad; una decisión incongruente que “desde el Grupo Popular no entendemos puesto que choca con la apertura de otras instalaciones municipales como la piscina o con la reinauguración de la biblioteca José Antonio Suárez de Puga con un aula de estudio también”. ¿Por qué Alberto Rojo decide abrir unas instalaciones y cerrar otras?, se ha preguntado Engonga lamentando “la ausencia total y absoluta de una política de juventud”.

“En un año de gobierno, la actividad de la Concejalía de Juventud se ha limitado a la organización de dos conciertos en el Espacio Tyce”, ha dicho el concejal del Grupo Popular. “Llevamos un año de gobierno de Alberto Rojo, y este Centro Joven que antes era conocido por sus talleres, proyectos de ocio saludable, actividades de fin de semana, iniciativas que ayudaban también a conciliar a las familias de Guadalajara, se ha convertido en un centro vacío fruto de la inoperancia de Rojo que de ponerse las pilas ya y apoyar con hechos a los jóvenes y familias de la ciudad de Guadalajara”.

Alcalde paralizado y sin iniciativa

Mientras otros ayuntamientos de España han tomado la iniciativa e incluso están llevando a cabo proyectos para ‘reinventarse’ con el fin de ofrecer alternativas en este complicado verano, el alcalde de Guadalajara ha preferido seguir sentado en el sillón. Esto va en consonancia con la ausencia de medidas de conciliación que la concejala Verónica Renales ha vuelto a reclamar también hoy. “Lo pedimos en mayo para que se comenzara a trabajar en ello y lo hemos vuelto a pedir esta semana, y la contestación ha sido que están trabajando en ello”, ha manifestado Renales. “Hay muchas familias que este verano en Guadalajara no han encontrado el apoyo de su Ayuntamiento y por eso pedimos que recapaciten, pedimos a Rojo que actúe, y que ofrezca recursos para las familias aunque muchas de ellas hayan tenido ya que organizarse como hayan podido” toda vez que el curso escolar finalizó a finales de junio.

“Nos encontramos con que a día de hoy no hay ningún recurso para la conciliación de la vida laboral y familiar y ningún recurso de ocio o formación para los diferentes grupos de edades sobre todo de infancia y juventud. No es solamente que el Centro Joven no ofrezca recursos, sino que no se ofrece nada para las familias como pudieran ser actividades que en otros años estaban teniendo buena aceptación -Juegópolis, Días sin cole, campamentos, ludotecas, programa Kanguras- y que este año se podían haber reprogramado o alguna línea de ayuda como han hecho otros ayuntamientos o actividades al aire libre como también estamos viendo en otros lugares”.

Los concejales del Grupo Popular han instado al alcalde a “que reaccione de una vez” y a que “escuche a la ciudadanía y sea sensible con la realidad”. “Alberto Rojo debe abandonar esa inquina hacia todo lo que viene del anterior gobierno del Partido Popular”, han dicho, “esa animadversión unida a su inseguridad para hacer frente a cualquier situación está perjudicando seriamente a la ciudad de Guadalajara”.