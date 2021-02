El PP llevará las Cortes regionales el cierre del colegio Río Tajo

Una decisión que se conoció a finales de enero, y una decisión histórica que supone el cierre del segundo colegio público en la provincia de Guadalajara en los dos últimos años, el primero fue el del Señorío de Muriel en Torrejón del Rey, confirmando una política socialista de “recortes en educación” sin precedentes.

Decisión que resulta incomprensible y no deja de sorprender en un momento de pandemia, donde el distanciamiento es una de las medidas necesarias para intentar frenar la expansión del virus. “Cuando lo lógico sería el desdoble de las aulas, Educación va a hacer todo lo contrario, trasladar a todo el alumnado del colegio Río Tajo al Balconcillo, multiplicando por dos la capacidad de este último, así como el número de alumnos por clase”, lo que no sólo va en contra de las medidas de seguridad que se deben tomar como consecuencia de la Covid19, sino que también “va a perjudicar la atención individualizada del alumnado”, ha dicho Guarinos.

En este sentido, Guarinos ha explicado que el número de alumnos este curso en el Río Tajo es de 181 y el número de alumnos que están matriculados en el Balconcillo se aproximaría a los 250. Por lo que con la decisión que han adoptado se pretende ubicar a cerca de 450 alumnos donde en este momento hay 241. Esta actuación, ha dicho, “es una auténtica temeridad” por parte del Gobierno regional y de los responsables de educación, y “un riesgo para la salud de alumnado, profesorado, las familias y de toda la comunidad educativa”.

La presidenta provincial se ha referido también a la supresión de cinco profesores y profesoras que van a perder su destino definitivo y van a tener que concursar de forma forzosa, tal y como han denunciado los sindicatos. Profesores que no han podido concursar voluntariamente porque nadie les había advertido de esta decisión, “lo que demuestra la opacidad con la que ha actuado la Junta”. Recorte de personal que afectará a los alumnos en general y al alumnado con necesidades especiales, ya que el cierre conlleva, al parecer, la supresión de una plaza de pedagogía terapéutica y una plaza de audición y lenguaje.

También se ha referido al proyecto educativo, ya que el Río Tajo y El Banconcillo tiene proyectos diferentes. “El primero no solo es bilingüe, sino que cuenta con el reconocimiento de excelencia lingüística y su proyecto educativo no está asegurado que tenga continuidad en el próximo curso escolar. Un centro educativo – el Río Tajo- completamente digitalizado para la implantación del proyecto Carmenta, por lo que el traslado a otro centro no asegura que los actuales recursos vayan a ser utilizados, ni que el alumnado tenga continuidad en este programa”, ha señalado.

Guarinos ha afirmado que la posición del Partido Popular es totalmente contraria al cierre de este centro, como ya hicieron, ha recordado, con el CEIP Señorío de Muriel, de Torrejón del Rey. “Estamos con la comunidad educativa”, ha dicho, “que se ha enterado de la decisión cuando ya estaba tomada, lo que demuestra la falta de transparencia y la opacidad con la que está actuando el Gobierno regional”. Por ello, ha solicitado la comparecencia urgente de la Consejera de Educación en las Cortes Regionales para que informe al respecto y explique “ la política de recortes en educación de García-Page y los socialistas y el cierre del segundo colegio público en la provincia de Guadalajara, en este caso en la capital, en dos años”.

Así mismo ha pedido a los responsables de educación que no intenten engañar a la gente, que no mientan hablando de “reorganización y optimización de recursos” cuando lo que están haciendo es aplicar un “recorte educativo y económico sin precedentes” en la provincia y en nuestra región. Igualmente piden a la Junta y al Ayuntamiento de la capital que busquen alternativas para la ubicación de la Escuela Oficial de Idiomas y para la CEPA Río Sorbe que no pasen por el cierre de un colegio público que funciona perfectamente y en relación con el que no existe ningún motivo que justifique su desaparición, “que no pretendan vestir un Santo desvistiendo cuatro”, ha señalado Ana Guarinos.

Finalmente, ha reiterado el apoyo a la comunidad educativa de los centros implicados y el comportamiento ejemplar que han tenido hasta la fecha, tanto en la recogida de firmas que han iniciado en contra del cierre del CEIP Río Tajo, como en la manifestación en coches que tuvo lugar el viernes pasado, y ha concluido pidiendo a PSOE y a Ciudadanos en la provincia y en la ciudad, que gobiernan en coalición, que “se posicionen, defiendan y exijan a Page la permanencia del CEIP Río Tajo”.

Carnicero critica que se trate de una auténtica imposición

Por su parte, el portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Guadalajara, Jaime Carnicero, ha lamentado que “se elimine un colegio público en nuestra ciudad sin ningún tipo de consenso ni con las familias ni con el personal docente, y con una auténtica imposición actuando sobre hechos consumados y sin informe o valoración técnica del personal docente de ambos centros – Río Tajo y Balconcillo- que avale esta decisión”. Carnicero se ha mostrado convencido de que “quieren camuflarlo como una reestructuración educativa, cuando estamos hablando de un recorte educativo que afecta a un buen número de familias”.

Además, el portavoz del Grupo Popular ha dicho que “ante esta decisión adoptada unilateralmente por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, por el PSOE, el alcalde de Guadalajara ha decidido enfrentarse a las familias y hacer seguidismo a la decisión del Partido Socialista”. “Es triste que desaparezca un colegio en nuestra ciudad, pero más triste y lamentable es que el alcalde de la ciudad esté de acuerdo” porque “cualquier alcalde, sea de las siglas que sea, se hubiese puesto a favor de las familias y del personal docente y en contra del recorte, pero aquí tenemos un alcalde, el señor Rojo, que no es el alcalde de la ciudad de Guadalajara, es un delegado del Partido Socialista, que está a la espera de manera constante para que otros tomen las decisiones y él las avale con su dejación u omisión”. Carnicero ha expuesto también que “si el verdadero problema es ubicar la Escuela de Adultos, busquemos una solución, una ubicación”. Así, el portavoz del Grupo Popular se ha referido a otros edificios como el de los Juzgados -que quedará pronto vacío- o incluso las naves de El Fuerte -que tiene que rehabilitar la Junta de Page por sentencia- o el Centro Cívico.

También ha recordado que el Grupo Popular solicitó la convocatoria de la Junta de Portavoces en el Ayuntamiento con todos los grupos políticos y personal docente y Ampa para tratar el problema y buscar alternativas. Pero Rojo “tiene miedo a esa Junta de Portavoces y no la ha convocado” porque, dice, este órgano “no está para esas cosas”. “Y nosotros nos preguntamos si la Junta de Portavoces no está para defender los intereses de Guadalajara”. La realidad, ha dicho Carnicero, es que “no la convoca porque es inseguro a la hora de hacer suyas las decisiones que toman otros, y no sabe cómo justificarlo o motivarlo”. El portavoz del Grupo Popular, que también es miembro del Consejo Escolar del colegio Río Tajo ha finalizado diciendo que “no podemos ponernos de perfil” y ha hecho un llamamiento también a Ciudadanos “corresponsable de la postura de Rojo, que a quien mantienen en el gobierno, y se han quedado callados como, por otro lado, ya es costumbre en ellos”.