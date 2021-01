El PP pide a Rojo que tome la iniciativa para paliar los efectos del temporal

Por ello, el portavoz Jaime Carnicero ha instado al alcalde a que tome una serie de medidas para paliar lo máximo posible los efectos de la nieve y el hielo, entre otras que se aproveche lunes y martes como días no lectivos para crear “itinerarios seguros de llegada a los colegios, habilitando pasillos libres de nieve y hielo, con ancho suficiente para que las familias no tengan que invadir la calzada para acceder a los centros educativos”. Además, desde el Grupo Popular consideran más que necesario “que se pongan en funcionamiento las calefacciones de los centros educativos al menos con 36 horas de antelación a la reanudación del curso este miércoles”.

Asimismo, ya que buena parte de la calles que tienen conexión con las vías principales están prácticamente impracticables “pedimos también una rápida actuación”. De igual manera, y ya que durante el fin de semana no se ha actuado en las pedanías donde han sido los propios vecinos los que han procedido a la limpieza de calles, el portavoz del Grupo Popular insta a Rojo “a que se realicen labores de limpieza y adecuación de, al menos, las principales vías de cada una de la pedanías”.

Paradas de autobús, foco de peligro

También las paradas de autobús son un foco importante de peligro en estos momentos; por ello, “pedimos que se limpien de nieve y hielo no solo las paradas de emergencia sino todas las de la ciudad para garantizar que los viajeros puedan utilizarlas con plena seguridad, y con la previsión suficiente aprovechar estos dos días que no hay colegio -puesto que muchos escolares utilizan el transporte urbano de viajeros”, ha dicho Carnicero aludiendo también a la importancia de limpiar todos los acopios de nieve que hay en diferentes puntos de la ciudad y que pueden poner en peligro no solo a los vehículos sino también a los viandantes”.

Desde el grupo municipal “echamos de menos que una vez más a alguien al frente de la situación, no entendemos cómo el Sr. Rojo puede quedarse tan tranquilo a la espera de los acontecimientos sin tomar ni una sola iniciativa yendo a remolque de otros municipios de alrededor (pide la ayuda de la UME cuando lo pide Toledo, insta teletrabajo después de Madrid, cancela la zona azul y roja cuando ve que lo hacen otros) lo que denota una falta de iniciativa para afrontar esta inédita situación meteorológica”. “Queremos un alcalde en la calle, que vea de primera mano cómo está la ciudad y que atienda las necesidades de los vecinos y comerciantes”, ha apuntado.

Por último, y no menos importante, desde el Grupo Popular “queremos reconocer y agradecer la enorme labor que están haciendo los servicios de emergencias, los funcionarios públicos y contratas así como los vecinos que se han lanzado a la calle a limpiar vías y accesos”. También a todos los voluntarios que con sus coches todoterreno se han organizado desinteresadamente para poder llevar a los sanitarios al Hospital o a enfermos o personas que lo han necesitado a sus puestos de trabajo y a los centros médicos.