Por primera vez en la historia reciente de Guadalajara, sin causa legal que lo impida, no tendremos Feria Taurina “ por la decisión unilateral y sectaria de Alberto Rojo contra el sector taurino”.

El PP pide la dimisión de la concejal de Festejos por cancelar la Feria Taurina

Ante la decisión unilateral e histórica, sin causa legal que lo impida, de Alberto Rojo de cancelar la Feria Taurina de la ciudad de Guadalajara, el portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Guadalajara, Jaime Carnicero, ha pedido esta mañana la dimisión como concejal de Festejos de Sara Simón y que las delegaciones pasen a otra persona que este más preocupada y ocupada por las Ferias y Fiestas y no por otras cosas”.

Carnicero ha reprochado a Rojo que esta decisión unilateral de suspender la feria taurina se conociera en la tarde ayer y a través de las redes sociales. “Es increíble que una decisión de este calado no solo no se dé cuenta a los portavoces de los grupos municipales, ni realice una convocatoria pública para explicar los motivos, ni se comunique a aficionados o peña taurina, sino que la hace a través de un tuit y nota de prensa de una tarde de verano, intentando pasar desapercibido y sin querer dar la cara. Una vez más Alberto Rojo demuestra que no le gusta dar la cara por la ciudad de Guadalajara y prefiere estar escondido”.

El portavoz popular ha asegurado que Alberto Rojo suspende los toros “demostrando una vez más su incapacidad para Gobernar la ciudad de Guadalajara. Rojo y su concejal han ido dejando pasar el tiempo y mintiendo a la ciudad en un aspecto tan importante como es la Feria Taurina”.

También ha recordado que Rojo decía hace unos meses que la feria taurina era una seña de identidad de la ciudad y que bajo su mandato se iba a trabajar y potenciar para hacerla más grande. Pues bien, “la verdadera seña de identidad de Alberto Rojo es su incapacidad manifiesta en llevar las riendas de la ciudad y en coger el toro por los cuernos en la gestión municipal”.

Mientras alcaldes y concejales de pueblos de la provincia de Guadalajara han trabajado sin descanso para que en sus plazas de toros se celebren corridas de toros, “aquí vemos como Sara Simón y Alberto Rojo en la capital son incapaces de organizarlas y deciden eliminar las tradiciones de nuestra tierra” y ha criticado que “Simón esté más preocupada de sus vacaciones, de mentir, de difamar y de tomar medidas sectarias, mientras deja lo verdaderamente importante a un lado”.

Carnicero afirma que “mientras en la Plaza de Toros de Guadalajara se van a celebrar tres conciertos musicales, no se van a lidiar toros por la falta de voluntad y dedicación del alcalde a la ciudad”

Asimismo, ha asegurado que Alberto Rojo toma la misma línea que la alcaldesa de Gijón, “la línea del sectarismo ideológico, quiere contentar a unos pocos de sus votantes cercanos, a Podemos, pensando únicamente en su interés político”. Carnicero ha aseverado que Rojo ayer dio “una estocada importante al sector taurino que tanto arraigo y tradición tiene nuestra ciudad, olvidando que Guadalajara es capital taurina desde el año 2005, con lo que ello conlleva”.

De igual manera, desde el Grupo Municipal Popular se han preguntado qué piensan sus socios de Gobierno, los señores de Ciudadanos que a tanta gala llevaban que los encierros fuesen declarados de Interés Turístico Regional y les ha reprochado que una vez más Ciudadanos “trague con las decisiones de Rojo dejándoles a la altura del betún”.

A su juicio, este gobierno hace aguas por todos lados y ha criticado que las dos medidas más importantes adoptadas este verano por Rojo desde que es Alcalde hayan sido cambiar los nombres a la ciudad de Guadalajara y eliminar la feria taurina. “Rojo se ha quitado la careta y demuestra su verdadera política de izquierdas del PSOE. Rojo ya está retratado como sectario”.

Del mismo modo, Carnicero ha apuntado que los responsables municipales deben estar dedicados a sus delegaciones y ocupaciones públicas, y “la señora Simón no lo está. Se preocupa de mentir y difamar, y así no podemos seguir. Necesitamos a una concejala que esté al frente de las Ferias y Fiestas y se preocupe por ellas porque Sara Simón no lo está”. Por ello, y ante este fracaso histórico del Señor Rojo “tienen que asumir responsabilidades políticas y pedimos la dimisión como concejal de festejos de Sara Simón y que las delegaciones pasen a otra persona que este más preocupada y ocupada por las Ferias y Fiestas de la Ciudad de Guadalajara, sino lo hace será el Sr Rojo quien deberá cesarla y nombrar a otra persona como responsable de las Fiestas de la ciudad”

Finalmente, desde el Grupo Municipal Popular han querido mostrar su apoyo y solidaridad al mundo del toro, aficionados, toreros, ganaderos, empresarios, corredores “que lamentablemente han sido ninguneados por la decisión de Rojo”.