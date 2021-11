El PP pide la retirada del proyecto de modificación ordenanzas fiscales

Jaime Carnicero considera que en estos momentos hay que moverse “con prudencia” porque “si se anula ese impuesto de plusvalía, qué efectos va a tener para el presupuesto del año 2022; y no solo eso, sino qué efectos tendrá con las liquidaciones que se han practicado en 2021 o con la listipendencia, es decir, aquellas liquidaciones que estén recurridas y pendientes de resolución”, se ha preguntado. Además, el portavoz del Grupo Popular ha advertido que con la aprobación de ese borrador de ordenanzas este viernes, tal y como pretende el gobierno de Rojo, “ya no hay vuelta atrás y puede provocar situaciones complicadas para el ejercicio 2022”.

El PP seguirá defendiendo en el pleno sus enmiendas parciales

En cualquier caso, y como “nos tememos que el gobierno municipal no va a retirar este proyecto”, Carnicero ha dicho que “seguirán defendiendo en el pleno la política fiscal que llevarían a cabo si el Partido Popular estuviera gobernando”. Por ello, ha recordado que presentaron dos enmiendas a la totalidad y 15 enmiendas parciales que “si se tuvieran en cuenta supondrían un ahorro para los ciudadanos de 3 millones de euros”. Así, ha dicho, “mantendremos nuestras enmiendas parciales y las defenderemos en el pleno” porque tratan de beneficiar al empleo no solo para la contratación sino “para su mantenimiento con bonificaciones fiscales a las empresas en el IAE y en el IBI para aquellas que mantengan empleo en 2022; y porque buscan beneficiar a los sectores más perjudicados durante la pandemia como son las peluquerías, culturales, hostelería, etc con una reducción también del IBI o porque proponemos que aquellos hoteles o sectores que en un año se les subió nada menos que 400.000 euros en IBI tengan ahora una reducción del 25%”.

En estas enmiendas parciales, el Grupo Popular también propone bonificaciones para las familias numerosas, que se rebaje el IBI al 0,45 de coeficiente o una reducción del 30% en el impuesto de vehículos.

Carnicero ha defendido estas propuestas frente a otras líneas de ayudas de las que presume el gobierno de PSOE y Ciudadanos que a la hora de la verdad “no se llega ni a cubrir el 40% de lo presupuestado, es decir, el 60% no llega a las empresas”.

“Los momentos son complicados, por eso se necesitaría al frente un equipo de gobierno con proyecto, un alcalde con liderazgo, un alcalde que supiese implicarse y gestionar para ponerse al lado de las economías empresariales y familiares y que no jugase con la estabilidad económica”, ha dicho Carnicero, “que atendiese a las necesidades reales de los vecinos y no a las necesidades del Partido Socialista”, ha finalizado.