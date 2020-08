El PP pregunta dónde está el “Plan de Estímulo del consumo local”

“Estamos viendo cómo se está quedando gente atrás, cómo están cerrando bares y comercios en nuestra ciudad, y el alcalde continúa aletargado”, ha dicho Alguacil incidiendo en que “desde el Grupo Popular llevamos mucho tiempo pidiendo que Alberto Rojo ponga al Ayuntamiento de Guadalajara al servicio de la ciudad y más en momentos tan complicados como estos, pero que lo haga de forma real y no con anuncios de humo que a corto y medio plazo se demuestran que son, eso, titulares con fotos para salir del paso en un momento determinado”. “Rojo no puede seguir engañando a la gente, en los 14 meses que lleva como alcalde de la ciudad, Rojo ha demostrado que no tiene palabra. Prometió los presupuestos de 2020 para el 1 de enero, dijo que no subiría impuestos, anunció la operación asfalto para el verano, el reparto de mascarillas que no llegaba y ayudas para autónomos y pymes para junio, entre otros incumplimientos flagrantes”, ha detallado José Luis Alguacil.

Unido a todo esto, el concejal del Grupo Popular ha recordado también el famoso “Plan de Estímulo del consumo local” también anunciado por Rojo en una de esas comparecencias enlatadas que realizaba durante el estado alarma y que tuvo lugar concretamente el 14 de abril según figura en la página web oficial del Ayuntamiento: https://www.guadalajara.es/es/noticia/el-ayuntamiento-elabora-ya-un-plan-especifico-para-la-recuperacion-economica-del-comercio-y-la-hosteleria-en-la-ciudad.html

Esta medida, dijo entonces, iba a ser “un revulsivo para el comercio y la hostelería e iba a estar enmarcada en las líneas generales acordadas en el acuerdo económico y social alcanzado con sindicatos y empresarios.

“Cuatro meses después no sabemos nada, se han creado expectativas como hizo también con las ayudas para la conciliación -que, finalizando el verano, tampoco han llegado- y no se puede jugar así con las necesidades de los vecinos de Guadalajara”, ha dicho Alguacil pidiendo “seriedad y responsabilidad”.

Solicitud del Grupo Popular para activar la Mesa del Pacto por la Recuperación

Por último, desde el Grupo Popular se ha solicitado formalmente que se vuelva a convocar la Mesa del Pacto por la Recuperación Económica y Social para tratar todos estos asuntos, actualizar la situación real de nuestra economía local y adoptar las medidas que sean necesarias para contribuir a salir de esta crisis”.

Hay que recordar que esta Mesa fue constituida a principios del mes de junio y tan solo ha celebrado dos reuniones: una para su constitución donde se nombró presidente al teniente de alcalde de Ciudadanos Rafael Pérez Borda; y otra para aprobar las ayudas a autónomos y pymes que aún no han cobrado y que desde el Grupo Popular “esperamos que se paguen lo antes posible”. “Desde el mes de junio, nada hemos sabido de esta Mesa -conformada por los grupos políticos, sindicatos y empresarios- que debería ser un instrumento fundamental para seguir la actualidad de esta crisis y poder anticiparnos a los problemas”, ha finalizado Alguacil.

El PSOE responde que de no se han cobrado las tasas de terrazas

La concejala de Hacienda, Lucía de Luz, ha calificado de “difamatorias” las declaraciones vertidas hoy en nota de prensa por el concejal popular José Luis Alguacil, sobre el pago de tasas por la instalación de terrazas, “porque el Ayuntamiento no está girando ningún recibo por este concepto a los hosteleros de Guadalajara, cumpliendo con nuestro compromiso de eximirles cuando se declaró la pandemia”.

De hecho y por añadir luz y taquígrafos a esta cuestión, De Luz ha aclarado que todos los recibos que se pudieron girar con anterioridad a la crisis del coronavirus fueron devueltos, con el fin de no gravar a nuestros empresarios, y se lo puedo demostrar al sr. Alguacil cuando quiera”.

La concejala de Hacienda ha pedido al PP que abandone su política de “mentiras y calumnias, que lo único que hacen es confundir y alarmar a la población y en este caso, al sector de la hostelería”

El Ayuntamiento de Guadalajara está haciendo un gran esfuerzo “porque nadie se quede atrás, ayudando a nuestras pymes y autónomos, con la aprobación de una primera línea de subvenciones directas por importe de 1,5 millones de euros, ampliables a 1,8 millones, dentro del gran Pacto por la Recuperación Económica y Social de Guadalajara que hemos puesto en marcha”, en palabras de la concejala del ramo.

Un pacto que, con un presupuesto de 6,7 millones de euros, ha puesto a este Consistorio a la vanguardia de los municipios que más están destinando al apoyo del tejido empresarial para paliar los efectos del coronavirus.