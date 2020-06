El PP propondrá en Pleno que el dinero de las Ferias se invierta en test coronavirus a los vecinos

Son varios los alcaldes de municipios como Getafe, Alcobendas, Fuenlabrada, Alcorcón y San Sebastián de los Reyes, entre otros, los que trabajan en realizar test masivos de coronavirus a toda su población. Regidores que se unen a la iniciativa de Torrejón de Ardoz, donde se ha desarrollado en las últimas semanas de forma muy positiva. Tras la buena acogida por parte de sus vecinos -100.000 de 130.000 vecinos se lo han realizado-, otros municipios están emprendiendo medidas similares. Este tipo de estudios determinan si existen anticuerpos IGG e IGM, los primeros vinculados con la inmunidad y los segundos con el momento de estado agudo de la enfermedad.

Los test de coronavirus masivos se desarrollan en espacios abiertos (en Torrejón fue en el Recinto Ferial) y se toma sangre a los vecinos que son citados por día y hora en orden alfabético por su apellido. “Algo similar planteamos desde nuestro grupo municipal”, ha dicho Armengol Engonga añadiendo que “el equipo de gobierno tiene una oportunidad que no puede dejar perder, porque sin duda será un dinero bien invertido con el que conoceremos nuestro estado de salud y nos permitirá estar más preparados ante un posible rebrote al detectar las personas asintomáticas”.

Engonga ha señalado que “Guadalajara cuenta actualmente con 87.000 personas censadas y el precio de cada test en Torrejón de Ardoz fue de 14 euros lo que daría una cantidad en el caso de realizarse en Guadalajara de 1,2 millones de euros”. “Esa es la cantidad que Alberto Rojo tiene a su disposición”, ha apuntado Engonga indicando que “no nos vale que se nos diga por parte del alcalde que esta no es una medida fiable o que no hay dinero para llevarla a cabo”. Lo primero, tal y como ha explicado, “porque son los mismos test que él mismo se ha realizado en el Ayuntamiento de Guadalajara, él, los trabajadores y los concejales de la Corporación” y, segundo, porque la cantidad que se iba a destinar a Ferias y Fiestas “ascendería a prácticamente 1,5 millones de euros” entre las partidas “de Festejos -700.365 euros disponibles-, Cultura -582.000 euros que no se han tocado en el primer semestre de este año- y Deportes -50.000 euros”, principalmente, puesto que “es un trabajo transversal” y también hay que sumar las horas extras del personal durante estos días de Ferias que “hemos calculado en torno a los 100.000 euros tirando por lo bajo”.

Por ello, el concejal del Grupo Popular ha resaltado que “esta es una decisión única y exclusivamente del alcalde que solo requiere de voluntad para llevarla a cabo”.

Apoyo a las personas mayores que viven solas

Por otro lado, la concejala del Grupo Popular Encarna Jiménez ha explicado otra de las mociones que ha presentado este grupo para el Pleno relativa a la elaboración de un censo y un Plan de Ayuda a las personas mayores que viven solas. Con este fin se elaboró el Plan de Acción Guadalajara Ciudad Amigable de las Personas Mayores cuya redacción del diagnóstico y plan de acción finalizó en diciembre de 2018 aprobándose por unanimidad de todos los grupos por acuerdo de Pleno de 29 de marzo de 2019. Así, la moción recoge un estudio y puesta en marcha de medidas recogidas en el Plan de acción como ayudas para mejorar la accesibilidad tanto en los edificios de vivienda colectiva como en el interior de las mismas. Para ello se propondrá la colaboración al Gobierno de la región, la Universidad de Alcalá de Henares, la Diputación Provincial de Guadalajara, Cruz Roja, Cáritas y Colegios profesionales de Arquitectos y Arquitectos Técnicos e Ingenieros de la Edificación. Se propone asimismo “trabajar aspectos que van desde la adecuación del hogar, socialización, acompañamientos, limpieza, aseo personal, nutrición, ejercicio, uso me medicamentos, etcétera”, ha añadido Jiménez.

La concejala del Grupo Popular se ha referido a los datos obtenidos del INE según los cuales en Castilla-La Mancha son 89.900 y en la provincia de Guadalajara 25.100 los hogares unipersonales, 11.400 corresponden a mayores de 65 años y de ellos 6.800 son mujeres que viven solas. Por lo que se refiere a la ciudad de Guadalajara, son 8.329 los hogares unipersonales, si aplicamos los porcentajes a nivel nacional y provincial sobre los datos locales, arrojaría un resultado en torno a 3.500 personas mayores de 65 años que viven solas en nuestra ciudad. “A nadie se le oculta que, en ocasiones, la soledad puede desencadenar una situación de vulnerabilidad para las personas mayores y en el peor de los casos, una trampa mortal”, ha dicho Jiménez incidiendo en que “esta situación se ha visto agravada en los últimos meses con motivo de la pandemia que está asolando a nuestro país”. Por último, confió en que los grupos políticos “apoyen esta propuesta” en la línea de oposición constructiva que el Grupo Popular está llevando a cabo.