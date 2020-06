El PP propone que el dinero de las Ferias se destine a test coronavirus a los vecinos

Así lo ha manifestado el concejal Armengol Engonga en nombre del Grupo Popular considerando que “la salud de los vecinos de Guadalajara está por encima de todo y ese es, según hemos oído al alcalde, que es el motivo de la suspensión de las Ferias” por ello, ha añadido, “vamos a dar un paso más invirtiendo todas esas partidas presupuestarias en chequear la salud de nuestros vecinos”. Esta petición, ha recordado, “no es nueva” puesto que el Grupo Popular ya propuso a Rojo en el Pleno pasado la puesta en marcha de esta iniciativa que ya se ha realizado en Torrejón de Ardoz –también con el dinero de las fiestas- y ya están solicitando otros municipios.

Engonga ha incidido en la postura del Partido Popular que ha defendido desde un principio “una desescalada con una estrategia clara de test masivos para prevenir futuros brotes detectando asintomáticos y obteniendo un mejor conocimiento de los afectados por el virus como sí han llevado a cabo en otros países a diferencia de España. “Creemos firmemente que las pruebas masivas para detectar la enfermedad y aislar asintomáticos como estrategia preventiva es el camino para vencer a la Covid-19”, ha apuntado.

Hay que recordar que el alcalde Alberto Rojo ya se mostró reticente a llevar a cabo estos test alegando, entre otras cosas, que no era económicamente posible para el Ayuntamiento de Guadalajara. “Pues bien, ya no tiene excusa, aquí tiene una oportunidad que no puede dejar perder porque sin duda será un dinero bien invertido con el que conoceremos nuestro estado de salud”.

Por último, ha recalcado que “no tiene sentido que el alcalde ponga en cuestión la fiabilidad de los test masivos, cuando son las mismas pruebas que él mismo ha dado orden de realizar a todo el personal del Ayuntamiento de Guadalajara”.