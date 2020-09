El PP propone un plan de arreglo de aceras y pavimentación

Así lo ha anunciado el concejal del Grupo Popular Armengol Engonga quien ha explicado que la propuesta llegará mañana al pleno ordinario en forma de moción para su debate con el objetivo de continuar la línea de los últimos años con el gobierno anterior cuando se acometió un plan de inversiones muy ambicioso que supuso, entre otras cosas, “que el 82% del casco histórico de Guadalajara estuviese perfectamente renovado desde las tuberías, realización y abastecimiento de agua hasta los sistemas de alumbrado, pasando por la regularización de pavimentación y mobiliario público”. Además de estas medidas que se adoptaron en el casco histórico, también se llevaron a cabo en todos y en cada uno de los barrios de Guadalajara.

Como ejemplo, Engonga ha citado las diferentes obras que se ejecutaron en el barrio de Manantiales, con la remodelación integral de la Plaza, diferentes actuaciones de asfalto o la renovación de la calle Isabela y adyacentes; en el barrio de Escritores, donde se acometió la renovación de la calle Antonio Machado; o en el barrio de la Rambla, donde se llevó a cabo una remodelación importante de todo el barrio. Al igual que en el barrio de Adoratrices con la renovación de Santa María Micaela o el barrio de la Esperanza, la zona centro o el barrio de la Eras del Canario-Colonia de San Vázquez, entre otras muchas.

Engonga: “Pedimos a Rojo que abandone su parálisis constante”

El concejal del Grupo Popular ha detallado la propuesta en la calle Jadraque de la ciudad, una vía que se encuentra en una zona especialmente maltrecha y que se suma a otras “que ya sufren la parálisis de Rojo quien no ha llevado a cabo ni una sola iniciativa propia en este sentido desde que llegó a la Alcaldía”. Prueba de todo ello lo encontramos también en la calle Francisco Paula Barreda, Pedro Pascual, Cuesta de San Miguel, en la conexión de la Avenida de Castilla con Fernández Iparraguirre, varios tramos de conexión en Francisco Aritio, Julián Besterio o en la calle Méjico, entre otras. “Actuaciones que se necesitan llevar a cabo de una manera organizada, que no suponen un gran coste, si no más bien un esfuerzo de planificación y de trabajo”, ha dicho el concejal del Grupo Popular.

“Pedimos a Alberto Rojo que abandone esa parálisis constante a la que nos tiene acostumbrados y que se ponga a trabajar por el bien de nuestra ciudad y planifique las actuaciones que son necesarias”, ha dicho Armengol Engonga recordando que “este verano ha sido el primero de hace muchos años en que no hemos tenido operación asfalto debido a la inacción de Rojo y a su falta de compromiso con nuestra ciudad porque a pesar de haberlo anunciado, finalmente y como denunció el Grupo Popular, incumplió su palabra”.

El concejal del Grupo Popular se ha referido también a otras actuaciones que se llevaron a cabo en los años del gobierno anterior del PP como el plan anual de recuperación de restos urbanos que supuso la recuperación del parque del Atance, la conexión de la calle Redondel, la puesta en valor de la calle Alto Rey o la creación del parque de ocio deportivo en Manantiales. Además, junto con este plan de restos urbanos eran constantes las labores que se hacían de renovación de acerado, cumpliendo con todas las medidas de accesibilidad, como es la ampliación de las aceras a 1,80 metros o la prolongación de las paradas de autobús para garantizar el acceso universal.