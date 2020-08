El PP reclama a Rojo que defienda los 11,7 millones de remanente

Carnicero ha anunciado que “ante la expropiación de los ahorros del Ayuntamiento de Guadalajara que quiere realizar Sánchez, y el silencio cómplice de Alberto Rojo, desde el Grupo Popular no nos vamos a quedar quietos”. Por ello, ha informado que “hemos solicitado la convocatoria de un Pleno extraordinario para oponernos a esta medida”. Del mismo modo, desde el Grupo Popular no entienden las contradicciones de Rojo que “se queja constantemente de la supuesta mala situación económica que le ha dejado el PP más de un año después de llegar al gobierno, y cuando tiene la oportunidad de defender el uso de 11,7 millones de euros en el bienestar de la ciudad de la que es alcalde, vuelve a quedarse paralizado y no es capaz de tomar la iniciativa para defender a Guadalajara”.

Ante este inmovilismo del regidor municipal “que parece plegarse una vez más a los intereses de su jefe Sánchez”, Carnicero ha defendido que el Ayuntamiento de Guadalajara pueda revertir sus ahorros en la ciudad y en sus vecinos. En el caso de nuestra ciudad, supondría poder utilizar 11,7 millones de euros que serían un motor de activación económica realmente importante.

“Lo que está perpetrando Sánchez con el beneplácito del presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) es una traición al municipalismo de la que el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Guadalajara no va a ser cómplice”.

Carnicero: “Si Rojo no defiende a Guadalajara, lo hará el Grupo Popular y el resto de concejales del Pleno que quieran sumarse”

Este anuncio reciente ha provocado que los principales alcaldes de España, de todo signo político, se hayan unido para levantar la voz, “mientras en Guadalajara seguimos sin escuchar la del alcalde de la ciudad”.

“Si el alcalde no toma la iniciativa, la tomaremos nosotros como Grupo Popular. La voz de Guadalajara se tiene que oír frente a las intenciones de Pedro Sánchez. El pasado pleno del mes de julio aprobamos una declaración institucional por la que todos los grupos políticos nos mostramos en contra de este robo de los ahorros del Ayuntamiento de Guadalajara y de todos sus vecinos; declaración, como las peticiones de tantos otros ayuntamientos, a las que Sánchez ha hecho caso omiso. Por ello, no es momento de quedarnos de brazos cruzados, es momento de decirle a Sánchez que los ahorros de los ayuntamientos tienen que revertir en servicios y obras para la ciudad de Guadalajara”, ha dicho el portavoz del Grupo Popular.

Por otro lado, el Partido Popular a nivel nacional ha anunciado la presentación de un recurso de anticonstitucionalidad en el Tribunal Constitucional para defender los intereses de los vecinos de los 8.000 ayuntamientos de España a los que se ha confiscado 15.000 millones de euros. “Tenemos que evitar por todos los medios que detrás de esta tropelía de Sánchez venga una subida de impuestos”, ha dicho Carnicero.