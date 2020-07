El portavoz del Grupo Popular lamenta que “no haya a día de hoy ni una sola obra o inversión en marcha que no hubiera sido proyectada por el anterior gobierno” y vaticina “una nueva subida de impuestos para 2021”.

El PP reclama a Rojo que exija el pago de la deuda del agua a Marchamalo

“Tenemos un alcalde que aprieta a los débiles y premia a los poderosos perdonando cantidades importantes”, ha dicho Carnicero vaticinando una nueva subida de impuestos a los vecinos de nuestra ciudad dado que “el Ayuntamiento ha entrado en una situación de inestabilidad presupuestaria lo que significa que no tiene ingresos suficientes para hacer frente a las obligaciones corrientes por 1,9 millones de euros y esa bajada de ingresos considerable” llevará a Rojo, siguiendo las políticas socialistas, a subir impuestos.

Recordó también que Rojo tuvo una de sus primeras reuniones a principios de julio de 2019 con el alcalde de Marchamalo, compañero del PSOE, y dijo que “estaban negociando” esa deuda y “nosotros decimos que aquí no hay negociaciones particulares, aquí lo que hay es una ordenanza que hay que cumplir”. ”¿O es que acaso Alberto Rojo va a negociar con cada uno de los vecinos de nuestra ciudad el precio del agua?”, ha dicho Carnicero añadiendo que “se dieron un plazo de 6-7 meses, pero ha pasado un año y estamos en las mismas; Alberto Rojo sigue perdonando al Ayuntamiento de Marchamalo y a Rafael Esteban más de 700.000 euros que le corresponden a los vecinos de Guadalajara”. “Y nosotros nos preguntamos cómo en esta situación económica tan preocupante en la que nos encontramos, el alcalde se permite la ligereza de ir perdonando impuestos, tasas de agua y alcantarillado, a su compañero de partido Rafael Esteban”. “Fíjense con esos 700.000 euros de 2019 más otros 700.000 de 2020 ya tendríamos casi 1,5 millones de euros para poder bajar la tasa de agua o inversiones en obra hidráulica, entre otras cosas”.

A día de hoy no hay ni operación asfalto

El portavoz del Grupo Popular describió por ello una situación “preocupante” a la que el alcalde debe hacer frente porque su inacción está derivando en que “a día de hoy no tengamos en marcha la operación asfalto”. “Llevábamos 20 años, tanto con gobiernos del PP como del PSOE, que se aprovechaba el verano para arreglar las calles, el propio Rojo se comprometió hace unos meses en que sería en verano y estamos a 15 de julio y no hay licitada ni una sola obra”, ha dicho Carnicero.

También dice que “las únicas obras que están en marcha son las que ya se dejaron adjudicadas o en marcha durante el mandato anterior”. Además, esto significará también que las “famosas ayudas” a empresas por el Covid-19 “anunciadas a bombo y platillo, y que nosotros creemos necesarias y llevábamos reclamando mucho tiempo, no se van a poder satisfacer en su totalidad, de esos 6,7 millones de euros que dijo Rojo que se iba a destinar no podrá ser derivado por esta inestabilidad, al igual que la tasa por veladores que el alcalde prometió que se iba a eximir y aún no lo ha hecho.

“Cuando el Partido Popular dejó de gobernar en la ciudad en julio de 2019 el Ayuntamiento estaba dando más de 10 millones de euros de remanente de tesorería, según obra en los expedientes administrativos, y quedaron en las cuentas bancarias 25 millones de euros para atender todos y cada uno de los pagos del Ayuntamiento. Teníamos una media de pago a proveedores, tanto en el Ayuntamiento como en los patronatos de Cultura y Deportes, que oscilaba entre los 22 y 25 días; mientras que ahora esa realidad desgraciadamente dista mucho de la que dejamos. Ahora se está pagando a una media de 150 días”, explicó Carnicero.

“Alberto Rojo está defendiendo al Partido Socialista, no está defendiendo a los vecinos de Guadalajara; y está anteponiendo sus intereses partidistas a los de la ciudad, lo hemos visto durante esta crisis, y aquello que prometía en campaña en un año se ha demostrado que ha caído otro castillo de humo que había levantado”. Ante esto, el portavoz del Grupo Popular ha exigido a Rojo a que “de manera urgente reinicie el procedimiento judicial y la reclamación vigente hasta que él llegó y la paralizó, para reclamar al alcalde de Marchamalo lo que debe a todos y cada uno de los vecinos de Guadalajara que pagan sus tasas religiosamente”.