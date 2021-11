El PP reclama al alcalde de Guadalajara que publique su agenda de actos

El Grupo Municipal Popular pedirá mañana al alcalde Alberto Rojo en el pleno ordinario del Ayuntamiento que cumpla con la Ley de Transparencia publicando la agenda de actos para que los ciudadanos sepan “a qué se dedica y en qué invierte su tiempo”. “Ya hemos puesto de manifiesto en varias ocasiones la falta de transparencia de este gobierno municipal y lo hemos denunciado varias veces”, ha dicho la concejala del Grupo Popular, Verónica Renales, esta mañana en rueda de prensa, “pero ahora queremos centrarnos en la información que Rojo debe publicar en el Portal de Transparencia por ley, y no lo hace; queremos que deje de trabajar desde el oscurantismo”.

Renales ha recordado que “en abril de 2019 se publicó por última vez en el portal de transparencia de la web municipal la última agenda del alcalde y los concejales del equipo de gobierno, como una forma más de afianzar la transparencia municipal, y dar cuenta a los ciudadanos de a qué están dedicando el tiempo los miembros del gobierno municipal”. También, que “la ITA (Índice de Transparencia de los Municipios) evaluó en 2017 a 110 entidades locales, y situó a Guadalajara entre los ayuntamientos más transparentes de España, con una puntuación de 99,4/100 situándonos en el puesto 26”, ha dicho la concejala del Grupo Popular, mientras que “si nos volvieran a evaluar, no llegaríamos a la puntuación porque se ha actualizado muy poco el portal de transparencia y la mayoría de los datos corresponde al anterior mandato”. Partiendo de estas consideraciones, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (autoridad administrativa independiente), emitió el 23 de abril de 2017 la recomendación 1/2017 sobre información de las agendas de los responsables públicos. Si bien es cierto que no es obligatoria su publicación de acuerdo con las previsiones de los art. 6, 7 y 8 de la LTAIBG, también es cierto que su carácter de información pública es indudable y al ser información pública, puede ser solicitada por los ciudadanos.

“Cualquier vecino que trate de aproximarse al Portal de Transparencia puede llegar a concluir que ni el alcalde, ni los concejales de gobierno, se han dedicado a nada en dos años y medio de mandato, o que no han acudido a ningún acto oficial, ni se han reunido con distintos colectivos, situación que no se ajusta a la realidad, pero que no se refleja en ningún lugar del portal de transparencia. Sin embargo, sí encontramos las agendas públicas del anterior equipo de Gobierno”,ha apuntado Verónica Renales.

Por todo ello, la moción que se presentará mañana en el pleno para su debate consta de varios acuerdos entre los que se encuentra publicar en el portal de transparencia, con carácter retroactivo, la agenda institucional y de trabajo del alcalde durante al menos el año 2021, incluyendo visitas oficiales realizadas o recibidas en ejercicio de su cargo, actos institucionales en que participe, apertura o clausura de períodos de actividad o sesiones; campañas de divulgación o suscripción de acuerdos, protocolos o convenios, eventos, actos, conferencias o foros, públicos o privados, entre otros como comida