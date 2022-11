Las ayudas de emergencia social del Ayuntamiento de Guadalajara sólo crecen en 15.000 euros

Comparando esta comparecencia del alcalde con la del año anterior, a esta periodista no le cuadran las cuentas, a pesar de que el alcalde presuma de una "cifra histórica" en Bienestar Social, donde cifra en un crecimiento del 62% desde 2018. Y es que en realidad mantiene la partida de 265.000 euros destinados a las entidades del Tercer Sector como Cáritas, Cruz Roja, Accem o Guada Acoge o solo sube en 15.000 euros el dinero destinado a las ayudas de emergencia social, que son las que sirven para pagar la electricidad, alquiler o alimentos a las familias que no llegan, en un panorama de crisis económica y crisis energéticas. donde además Guadalajara registra una de las inflacciones más altas del país. De hecho las ONGs que trabajan en la ciudad nos alertan del incremento en más de un 30% de la demanda de atención social, pero la aportación del Ayuntamiento para que estasorganizaciones realicen su tarea, no crece, aunque el alcalde señala que los programas de gasto "están especialmente dirigidos a las personas más vulnerables" y que habla de un crecimiento global del presupuesto del 8,6%.

El presupuesto en Mayores crece un 2 por ciento hasta los 133.000 euros y el de Diversidad se mantiene en 80.000 euros y ninguna cifra más se da de Bienestar Social. Para poner en contexto las cifras, basta recordar que estas navidades el Ayuntamiento de Guadalajara se gastará 403.553,15 euros en iluminación ornamental.

El alcalde insistía en varias ocasiones en que son unas cuentas “que reflejan el fuerte crecimiento económico y empresarial que vive la ciudad”, con unos ingresos adicionales de 7 millones de euros “procedentes de la llegada de empresas, la apertura de negocios o el desarrollo urbanístico”. Un crecimiento que, unido a la fortaleza y estabilidad de la Hacienda municipal, remarcaba el alcalde, permite al Consistorio asumir los costes adicionales fruto de la elevada inflación congelando todos los impuestos. “A pesar de las dificultades, no es que hayamos decidido no recortar, es que optamos por invertir porque podemos y queremos invertir”, aseguraba.

Haciendo alusión a que se trata de las últimas cuentas del mandato, el alcalde se refería al crecimiento paulatino del presupuesto en últimos tres años, que permite al Ayuntamiento invertir más. En 2018 las cuentas se situaban en el entorno de los 65 millones de euros, por lo que el presupuesto para 2023 consolida un incremento de 25 millones.

“Hemos logrado incrementar el presupuesto municipal casi en un 40 por ciento bajando los impuestos a las familias, buscando y creando nuevas fuentes de ingresos y disparando la inversión en las personas y en la dinamización de la ciudad. Con una Hacienda más fuerte, estamos haciendo una Guadalajara más viva, con más empresas, más empleo y más oportunidades”, destacaba.

El primer teniente de alcalde, Rafael Pérez Borda, apuntaba también al desarrollo económico e industrial que tiene reflejo en estas cuentas. “Hemos trabajado en el impulso de los polígonos de El Ruiseñor y la Ciudad del Transporte que ha propiciado la llegada de nuevas empresas, y queremos que sigan llegando proyectos interesantes que sean grandes creadores de empleo”.

En este sentido, añadía: “sabemos del potencial de esta ciudad, por ello, hemos querido ponérselo fácil a aquellos que quieren emprender en Guadalajara flexibilizando al máximo los impuestos, suprimiendo también durante todo este año la tasa de terrazas a los hosteleros de Guadalajara, y lo hemos hecho manteniendo intactos o incluso incrementando los ingresos como es el caso del ICIO o del IBI, y sin elevar la presión fiscal sobre el bolsillo de las familias”

Apoyo al empleo, el comercio y el turismo

Alberto Rojo se refería a la ciudad como una “locomotora económica” en la que el Ayuntamiento impulsa la creación de empleo con el desarrollo de los polígonos, “debiendo preocuparse al mismo tiempo por las oportunidades laborales para las personas menos formadas”. Por ello el presupuesto destinado a planes y políticas de empleo se eleva hasta los tres millones de euros.

Pérez Borda ha querido destacar el giro y el “gran cambio” en la política de comercio y turismo, de tal forma que en la primera de ellas, los convenios con federaciones de comercio y hostelería se han incrementado un 10% “lo que supondrá más inyección directa en estas áreas en las que ya invertimos cerca de 12 euros por habitante” ha comentado Pérez Borda, quien ha destacado que “queremos que las personas que apuestan por emprender en Guadalajara, y que son empresarios en su ciudad sientan estas campañas como suyas, por ello, vamos a mantener esta línea de trabajo a pie de calle y con escucha activa”.

Las cuentas para 2023 crecen también un 7,9 por ciento en materia de educación, hasta los 3.476.000 euros, en una clara apuesta -en palabras del alcalde- por “un mejor mantenimiento de nuestros colegios y mejor servicio en centros que son de nuestra competencia, con ayudas para material escolar, matrículas en escuelas infantiles o becas de intercambio en el extranjero”.

El presupuesto crece un 20 por ciento en Infancia, Adolescencia y Juventud hasta los 809.323 euros y también un 70 por ciento en Igualdad hasta los 563.000 euros.

Presupuestos inversores

El alcalde apuntaba al carácter inversor de los presupuestos, con proyectos que superan los 6 millones de euros, a pesar de que la financiación en este capítulo se reduzca en 2 millones respecto a las cuentas de 2022.

“Damos continuidad a inversiones ya iniciadas en este ejercicio, cuyo presupuesto fue histórico por el momento de oportunidad que se habría con los fondos europeos. Aún así, se trata de uno de los presupuestos más inversores ya que hasta 2021 la media de inversión rondaba los 2 millones y ahora multiplicamos por tres”, explicaba.

Buena parte de las inversiones recogen no la financiación total de los proyectos sino la parte proporcional a sufragar directamente por el Ayuntamiento, complementada en esos casos con subvenciones procedentes de la Unión Europea.

Rojo destacaba también que el presupuesto destinado al plan del Casco Histórico crece un 37,5 por ciento hasta los 400.000 euros, con los que el Ayuntamiento seguirá trabajando en medidas de “reactivación y dinamización a todos los niveles”.

Por su parte, el primer teniente de alcalde, Rafael Pérez Borda, especificaba algunas de los proyectos de inversión previstos para este 2023, señalando que “son inversiones que pueden verse incrementados si finalmente recibimos los fondos europeos que hemos solicitado, y que supondrían una inversión en Guadalajara cerca de 25 millones de euros”, comentaba.

En concreto, Pérez Borda se refería al aumento en 100.000 euros en la partida de aglomerado, que en esta ocasión alcanzará los 700.000 euros; a la inversión de 582.000 euros en la ronda de San Antonio y las calles aledañas al santuario de la Antigua o a mejoras en el entorno de la Plaza de Bejanque. “Se trata de obras necesarias; de inversiones van a dar respuesta a peticiones históricas” enumeraba el concejal de Urbanismo, quien ha querido recordar que estos presupuestos tampoco se olvidan del Alcázar “tenemos una hoja de ruta y la estamos cumpliendo, queremos que este edificio deje de estar en la lista roja de Patrimonio” ha señalado el edil.

En el apartado de la gestión energética, Pérez Borda ha recordado que el Gobierno municipal ha cumplido con los objetivos de 2022 “con la instalación de paneles en el Arriaca Digital y en otras dependencias, y presupuestando ahora 1,4 millones de euros en esta materia para afrontar la mejora de la gestión en los centros sociales de la calle Cifuentes, Alamín y la Amistad, y también, en instalaciones deportivas y centros educativos”.

Hacienda estable, fuerte, fiable y solvente

Por su parte, la concejala de Hacienda, Lucía de Luz, ha puesto en valor que el incremento del presupuesto en 25 millones de euros durante esta legislatura se ha podido llevar a cabo "gracias a que nuestra Hacienda es estable, fuerte, fiable y solvente".

Con el proyecto de presupuestos para 2023, ha explicado De Luz, el Ayuntamiento "ingresa más y mejor sin tener que subir los impuestos (...) Lo fácil habría sido subir el Impuesto de Bienes Inmuebles, como se hacía en años anteriores, pero nosotros, que hemos bajado el IBI dos puntos, no hemos querido hacer lo fácil, si no que la ciudadanía no tenga cargar a sus espaldas los tiempos de inestabilidad económica y global que nos está tocando vivir".

La responsable de Hacienda remarcaba la estabilidad y solidez de la Hacienda “pese a quienes decían una y otra vez que llevábamos a este ayuntamiento a la ruina”, al tiempo que confirmaba que el Gobierno municipal “estará siempre preparado para actuar si la situación económica lo requiere.

ANEXO DE INVERSIONES

- 813.495,56 euros para seguir dotando de financiación al nuevo parque de bomberos, cuya obra volverá a licitarse en breve con la correspondiente revisión de precios en función de la inflación. El proyecto total, financiado en varias anualidades y fases superará los 5 millones de euros.

-562.562,176 euros en proyectos y aspectos relacionados con la implantación de la Zona de Bajas Emisiones, como el aparcamiento disuasorio o los nuevos sistemas de control de aparcamiento en superficie (parte correspondiente al Ayuntamiento dentro de la financiación con fondos europeos).

-611.223,89 euros para proyectos de rehabilitación y eficiencia energética, como la instalación de placas solares en edificios públicos como la Casa Consistorial, la piscina Huerta de Lara o los centros sociales del Alamín y la Amistad (parte correspondiente al Ayuntamiento dentro de la financiación con fondos europeos).

-40.000 euros para obras de mejora en el barrio de La Rambla en el entorno de la calle Salvador Allende.

-582.901,44 euros para la rehabilitación integral de la calle Ronda de San Antonio, Manuel Medradno y adyacentes (parte correspondiente al Ayuntamiento dentro de la financiación con fondos europeos).

-40.000 euros para la elaboración del proyecto de creación de una pasarela peatonal con la que conectar el barrio de Los Manantiales con la calle Méjico.

-100.000 euros para la reparación del puente de la calle Méjico sobre Julián Besteiro.

-262.648,71 euros para la construcción de una nueva pasarela peatonal sobre la estación de RENFE para una mejor conexión con el nuevo polígono del Ruiseñor (parte correspondiente al Ayuntamiento dentro de la financiación con fondos europeos).

-700.000 euros para las campañas de asfaltado.

-100.000 euros para sistemas y equipos de seguridad informática.

-50.000 euros en mejoras del alumbrado público.

-174.000 euros más para la rehabilitación total de las escaleras y rampa que conectan la plaza de España con el barranco del Alamín.

-324.973 euros para financiar parte de la remodelación de la plaza de Santo Domingo (parte correspondiente al Ayuntamiento dentro de la financiación con fondos europeos).

-173.519,72 euros para la remodelación de la travesía de Santo Domingo y la calle Miguel de Cervantes (parte correspondiente al Ayuntamiento dentro de la financiación con fondos europeos).

-75.000 euros para la ampliación de sepulturas en el cementerio y para su nuevo centro de interpretación.

-110.000 euros para el acondicionamiento del museo de la ciudad en el Palacio de la Cotilla.

-150.000 euros para seguir rehabilitando el Alcázar.

-200.000 euros para los nuevos vestuarios en los campos de fútbol de la Fuente de la Niña.

Aquí la nota del Ayuntamiento de Guadalajara sobre los presupuestos de 2022 para quien quiera seguir comparando con lo anunciadora el año que viene: https://www.guadalajara.es/noticia/el-ayuntamiento-de-guadalajara-eleva-el-presupuesto-para-2022-un-1615-con-mas-de-8-millones-para-inversiones-que-impulsaran-la-recuperacion-econo.html