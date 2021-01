Engonga: “Las Navidades de Rojo han sido las de la desorganización y el gasto desmesurado"

A juicio de Engonga, dada la situación actual en Guadalajara y en todo el país, en estas Navidades “se debería haber contenido el gasto y haber tenido en cuenta la realidad que vivimos priorizando los recursos a quien más lo necesita como se ha hecho en otras capitales de provincia que han optado por invertir más en empleo y hostelería y menos en fiestas”.

En este sentido, el concejal del Grupo Popular se ha preguntado qué opinará el alcalde socialista, Alberto Rojo, por haber situado a nuestra ciudad “en el ranking de las diez ciudades españolas que más gastan en luces de Navidad, incluso por encima de Vigo, al haber quintuplicado el gasto -250.000 euros- precisamente en estos momentos de crisis profunda”. “Como es habitual, no sabemos la opinión del alcalde que, como en otras ocasiones, prefiere quedarse mudo y no dar la cara ni afrontar las situaciones problemáticas como el caos que se generó con la retirada de entradas para el espectáculo de los jardines del Infantado y la “cabalgata estática”, ha dicho Armengol Engonga, quien cree que “la desorganización llevó a que los vecinos de Guadalajara tuvieran que hacer largas colas, sin distancias de seguridad, sin garantizar medidas anti-Covid, y con una falta de información que llevó al gobierno a rectificar la entrega de entradas a través de cita previa en la web que no siempre funcionaba”.

El corte de la calle Toledo, inexplicable

Pero el ejemplo de la “falta de planificación” del gobierno de Rojo en estos días ha sido el corte de la calle Toledo, una de las principales entradas a la ciudad con conexión directa al Hospital, para colocar la carpa de la “cabalgata estática” llamada “Mundo Mágico de los Reyes Magos” que ha costado más de 100.000 euros. Esta decisión ha originado importantes atascos tanto a la entrada como a la salida y problemas de circulación en las calles Ferial y adyacentes y Layna Serrano y adyacentes. “Estos problemas de circulación no los ha sufrido el Sr. Rojo que ha estado desaparecido en estas Navidades, y probablemente consciente del lio que había montado ha preferido desparecer estas navidades y de nuevo no dar la cara y estar escondido”.

Por último, ha sido también objeto de las innumerables críticas el “sectarismo” de Rojo que ha optado por “desvincular el carácter cristiano de las mismas y dejarlas solo y exclusivamente en un mero carácter festivo. Una vez más Rojo no ha querido respetar las tradiciones navideñas en estas fechas e intentar convertirlas en unas fiestas más sin contenido alguno e identidad propia”.

Desde el Grupo Popular “pedimos a Rojo que trabaje y que no deje la planificación de los actos, en este caso de la Navidad, a su suerte, a ver qué pasa, y más en estos momentos tan difíciles donde se exige aún más si cabe altura de miras, decisión y valentía para afrontar la crisis que vivimos en Guadalajara”.