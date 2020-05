Guadalajara contará con espectáculos de calle y un directorio de artistas

La moción para hacer una programación de actos culturales al aire libre en barrios y pedanías, respetando las medidas de seguridad de las autoridades sanitarias en referencia al COVID19 y un directorio de artistas y empresas del sector cultural ha sido aprobada. José Morales se ha mostrado satisfecho de que esta propuesta haya salido adelante con la mayoría de votos favorables “El sector cultural es fundamental para la recuperación económica y social, para poder recuperar una cierta normalidad hay que contar con el sector cultural, la cultura de Guadalajara tiene muchos talentos que necesitaban esta respuesta para dar visibilidad a sus trabajos”.



En cuanto a la moción para que los monitores de la ciudad puedan impartir actividades deportivas al aire libre de forma segura, respetando las normas sanitarias y que habrían servido para que los ciudadanos y ciudadanas pudieran ejercitarse durante estos días después de un duro confinamiento, ha sido rechazada por el equipo de gobierno, el concejal de UNIDAS PODEMOS-IU, José Morales comentaba “ No se entiende que esta moción que era muy parecida a la de la cultura haya sido rechazada y no se puede entender que un gobierno actúe de formas diferentes ante dos propuesta muy similares y que son beneficiosas para los vecinos y vecinas”.



En este caso desde UNIDAS PODEMOS-IU ha realizado tres ruegos relacionados en parte con la crisis sanitaria de la COVID19. Entre estos ruegos se cuenta que se ponga en marcha un estudio de movilidad para la posible peatonalización de ciertos espacios de la ciudad, que las terrazas que incumplan por dos veces con las normas sanitarias de las distintas fases de la desescalada queden fuera de la exención de la tasa de terrazas y paguen y por otra parte que se convoquen los distintos consejos ciudadanos, si no se puede de forma presencial, con herramientas telemáticas que además podrían favorecer en estos momentos la participación.

Cultura ya trabaja en formatos de espectáculos alternativos

En el debate de esta moción la concejala de Cultura, Riansares Serrano ha anunciado que la Concejalía de Cultura trabaja ya en el diseño de nuevos formatos de espectáculos alternativos con el fin de adaptarse a la que será la nueva realidad de aforos y espacios, y cumpliendo con todas las medidas exigidas por las autoridades sanitarias.

Un plan cultural que llegará a todos los barrios y pedanías contando con la participación de empresas culturales y artistas locales con el fin de apoyar al sector en Guadalajara y dotar de actividades a la ciudad en la temporada estival.

La medida en la que trabaja la Concejalía de Cultura está basada en el diálogo, y la colaboración con todos los agentes culturales. “Nos hemos puesto en contacto con todas, absolutamente todas las asociaciones culturales de la ciudad, porque consideramos que son un gran activo económico y social y un motor de desarrollo local ”, en palabras de la responsable en la materia, Riansares Serrano.

De la misma manera, en la misma búsqueda de espacios alternativos, se está en permanente contacto con otras administraciones como la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para que estos planes puedan adaptarse a las necesidades que marcan las autoridades sanitarias en controles de acceso y medidas de higiene y distanciamiento.