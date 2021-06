Guarinos reclama al PSOE de Sánchez y de Page “que deje de ceder ante los independentistas"

Guarinos ha hecho estas declaraciones hoy en Guadalajara tras participar en la mesa de recogida de firmas contra los indultos que el Gobierno de España quiere conceder a los secesionistas, donde ha recordado que el PP está en la plaza de Colón, en Madrid, manifestándose “a favor de España y en defensa de todo aquello que nos une y en contra de todo aquello que nos separa”.

La presidenta provincial ha subrayado que también el PP de Guadalajara está hoy en la calle recogiendo firmas “para decir alto y claro, de manera firme y sin complejos sí a la Constitución, sí a lo que es España y los españoles y no a todo aquello que represente los indultos”.

En este marco, Guarinos ha reclamado al Partido Socialista que “deje de ceder a los independentistas lo que es de todos los españoles. Que está con los independentistas o está con los españoles”. Además ha criticado que tanto Pedro Sánchez, como Emiliano García Page, “hayan decidido ponerse del lado de todos aquellos que no creen en lo que es España, que no creen en la Constitución y que no quieren la igualdad entre todos los españoles, mientras que el Partido Popular dice sí a la igualdad, sí a la unidad y sí a la defensa de la Ley y del Estado de Derecho de la democracia”.

Por todo ello, ha afirmado que “hoy salimos a la calle para decirle a todo el Partido Socialista que nosotros estamos en contra de los indultos y que con el Partido Popular no cuenten para permitir ningún atraco a la Constitución”.

Finalmente, Guarinos ha aseverado que los indultos “son un pago” del socialista Pedro Sánchez a los independentistas con tal de mantenerse en el poder, “ es el rescate necesario para continuar en Moncloa, y el pago es España y los españoles” y por ello desde el PP “le decimos alto y claro que no lo vamos a permitir, que estaremos en Colón, en Guadalajara y donde sea necesario para frenar tanto despropósito y tanta sin razón a la que nos está llevando el PSOE de Sánchez y de Emiliano García Page”, ha zanjado.