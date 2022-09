Habra cámaras en el eje de las ubicaciones feriales para garantizar tráfico y seguridad

“El objetivo máximo del Ayuntamiento es que la ciudadanía disfrute de estas Ferias desde la tranquilidad, la seguridad y el civismo y respeto a todas las personas; y para ello, pone en marcha un importantísimo dispositivo especial de seguridad, limpieza y movilidad en el que participarán alrededor de 350 personas”, ha explicado la segunda teniente de alcalde.

Simón ha querido dejar claro que “Guadalajara es una ciudad segura; en una ciudad tranquila. Nuestras Ferias y Fiestas se han caracterizado siempre por el buen ambiente y por la seguridad. Por la escasez de incidentes de gravedad. Ello no implica que el Ayuntamiento de Guadalajara no deba ser previsor y no deba diseñar un importantísimo dispositivo para que todo vaya bien”, ha explicado.

El dispositivo de seguridad, ha indicado la concejala, está coordinado con el Gobierno de España en lo que a Policía Nacional y Guardia Civil se refiere.

“Quiero que la ciudadanía sepa que toda la Policía Local estará volcada al 100 por cien con el desarrollo de las Ferias y las Fiestas, perfectamente coordinada, como decía, con Policía Nacional, Guardia Civil, Bomberos y Protección Civil, porque queremos que la gente disfrute y se lo pase bien, sintiéndose segura en todo momento”

Al hilo, Simón ha avanzado que el Ayuntamiento va a instalar cámaras de videovigilancia en gran parte de los espacios en los que van a desarrollarse los actos de la Semana Grande.

La concejala también se ha referido el apartado de limpieza, parafraseando al alcalde al indicar que “vamos a contar con un auténtico batallón de limpieza”, compuesto por un centenar de operarios, operarias y una treintena de máquinas para limpiar y baldear nuestras calles y plazas, además de actuar en parques y jardines”

Este dispositivo va a contar también con la instalación de setenta contenedores de residuos; 135 baños químicos y tres grandes camiones con baños con servicio de limpieza continuada, instalados en La Concordia, Fuente de la Niña y San Roque.

Seguridad

En materia de seguridad, la concejala del ramo, Pilar Sánchez, ha indicado que “el Ayuntamiento va a disponer de la totalidad de la plantilla de Policía Local para cubrir el dispositivo especial de Ferias; excepto los servicios habituales de la ciudad”. Y que en total, junto a Bomberos y Protección Civil, “van a sumar 250 efectivos, dedicados a asegurar que estas Ferias y Fiestas se celebren con todas las garantías de seguridad”.

El personal de Bomberos mantendrá el horario habitual de guardia en el parque y se implementará un dispositivo para cubrir los eventos previstos.

Asimismo, Protección Civil desplegará voluntarios y voluntarias tanto de la ciudad como de otras agrupaciones de la provincia para cubrir los 315 servicios en los que van a estar presentes.

Además, el Ayuntamiento colocará cámaras a lo largo de todo el eje de la ciudad donde se va a desarrollar la principal actividad de ferias, para garantizar el tráfico y la seguridad de todo el recorrido.

Refuerzo de Policía Nacional y presencia de todos los cuerpos de seguridad

Desde la Concejalía de Seguridad se han mantenido reuniones con Policía Nacional para coordinar los servicios de seguridad, y estarán presentes en todos los puntos de atención ciudadana, con un servicio reforzado, al que se suma también el SARF (Servicio de Seguridad Acústica). Estos puntos estarán ubicados en calle Ricardo Velázquez Bosco, el paseo de San Roque a la altura de la piscina de verano y en la entrada al parque de la Concordia,

En estas mismas zonas habrá puntos violeta para la prevención y atención a las agresiones sexuales. En la actualidad, se está elaborando un protocolo policial de atención a las víctimas para posibles casos de sumisión química.

Cortes de tráfico

En cuanto a los cortes de tráfico, serán permanentes en las calles: Juan Pablo II; Ricardo Velázquez Bosco y Paseo de San Roque, con acceso garantizado a los garajes de los vecinos y vecinas, y servicio de emergencias.

Podrán realizarse cortes circunstanciales en momentos puntuales como: en La Carrera; Arrabal del Agua; María Pacheco y Santo Domingo;

Por último, el aparcamiento subterráneo de la calle Ferial estará abierto 24 horas desde el 7 al 19 de septiembre; y si fuera necesario, se habilitará para aparcamiento el carril derecho desde la rotonda del Hotel Pax hasta la rotonda de la bicicleta.

Limpieza

El dispositivo en materia de limpieza se pondrá en marcha el próximo día 9 y finalizará el 19 de septiembre, una vez den por concluidas oficialmente las Ferias.

El concejal responsable, Jaime Sanz, ha señalado que “el objetivo principal es poder dejar la ciudad limpia a diario en el menor tiempo posible”.

Para ello, el personal destinado a estos fines será de un centenar personas, un 150% más en relación a los operativos comunes de limpieza.

De este centenar de personas, 25 se destinarán a la limpieza de jardines (Parque San Roque, Parque de La Concordia, Parque Fuente De La Niña, Parque Adoratrices y otras zonas verdes); seis a la brigada de jardines; habrá tres técnicos-Inspector municipal y diez personas procedentes del Plan de Empleo.

En cuanto a medios materiales, se van a poner a disposición más de un centenar de diferentes unidades: 6 barredoras (5 de calzadas y 1 de aceras; 6 baldeadoras; una fregadora y una máquina de limpieza a presión.

Además, se utilizarán más de 15 sopladoras; carritos portacubos, herramientas de mano, etc; y se repartirán más de 70 contenedores entre feriantes, peñas y eventos.

Tres turnos para cubrir todas las franjas horarias

La Concejalía de Limpieza ha diseñado un servicio con tres turnos diferenciados. El servicio de mañana comenzará a las 06:00 horas con el primer turno, un segundo se incorporará a las 08:00 horas.

El objetivo de este primer operativo será la limpieza inmediata de los barrios situados en la zona de ferias; espacios destinados a verbenas; conciertos y recinto ferial; además de la recogida de contenedores.

En el turno de tarde se irán eliminando los residuos acumulados durante los actos de la mañana y la tarde; además de limpiar los alrededores de la plaza de toros antes y después de los espectáculos taurinos.

En esta franja horaria se utilizará sobre todo el barrido manual y el baldeo mecánico.

Por último, en cuanto al turno de noche, además de centrarse en la recogida de contenedores, llevará a cabo la limpieza del recorrido del encierro y prestará atención a las zonas de barrios afectadas.

El dispositivo estará operativo también para actos multitudinarios como la procesión de la Virgen de la Antigua.

Una vez finalicen las Ferias y Fiestas, la Concejalía de Parques y Jardines reparará con carácter de urgencia todos los desperfectos que se puedan generar en las diferentes zonas verdes de la ciudad.

En cuanto al transporte, se amplía la frecuencia el servicio de búhos, que junto al de dos líneas extraordinarias que llegarán a todos los barrios anexionados, serán gratuitos. En los próximos días el Ayuntamiento informará detalladamente de los recorridos y frecuencias.