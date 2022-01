Israel Marco carga duramente contra el ministro Garzón

El portavoz del grupo municipal de Cs en el ayuntamiento de Guadalajara, Israel Marco, ha cargado duramente contra el ministro Garzón, “al que todavía no se le conoce ningún éxito en su gestión” ha apuntado el edil de la formación naranja, quien ha pedido a Sánchez el cese de Alberto Garzón porque “un representante público no puede dañar la imagen del país al que representa, y no, criticar el consumo de carne en dicho país, criticar los productos de dicho país, etc.”.