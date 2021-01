Jaime Carnicero: "Alberto Rojo no está preparado para ser alcalde de la ciudad de Guadalajara”

El portavoz del Grupo Municipal Popular, Jaime Carnicero, ha puesto de manifiesto hoy en rueda de prensa la “ausencia total y absoluta de gestión, iniciativa y coordinación” por parte del alcalde Alberto Rojo ante situaciones extraordinarias como la de la borrasca Filomena. “Si podemos sacar una conclusión de su gestión es que el señor Rojo no está preparado para ser alcalde de la ciudad”, ha dicho Carnicero calificando de “enormemente irresponsable e incluso temerarias” las declaraciones públicas que el alcalde ha realizado diciendo el lunes que en Guadalajara estábamos “bien”, que “la ciudad está transitable de punto a punto” y que el miércoles, por ayer, se habría actuado “en todas y cada una de las calles”.

“O nos intentó engañar o, peor aún, desconocía cómo estaba la ciudad de Guadalajara”, ha dicho el portavoz del Grupo Popular que ha insistido que “ante situaciones extraordinarias se necesita al frente de las instituciones a personas que afronten los problemas con esfuerzos extraordinarios, y tenemos ejemplos no muy lejos de Guadalajara, como el del alcalde de Madrid o aquí en la provincia, que han demostrado valentía y arrojo, capacidad de gestión extraordinaria ante estos momentos, que se han puesto al frente para poder minimizar la complejidad de la situación”.

Pero, “desgraciadamente”, ha añadido, “en la ciudad de Guadalajara no ha sido así” porque “una vez más, y ya van unas cuantas, hemos tenido un alcalde escondido, sin iniciativa, que ha ido de su casa a la sede de la Policía Local y de aquí de vuelta a su casa” además de “funcionar a golpe de tuit y bajo las premisas de la falta de iniciativa y la improvisación”.

“Caos e incertidumbre” ante el inicio del curso escolar

Además, Jaime Carnicero se ha referido al “caos y la incertidumbre” generada ante el inicio del curso escolar del que es directamente responsable el propio Rojo, “al que desde el Grupo Popular le pedimos el lunes que centrara los esfuerzos en adecuar los accesos a los centros educativos, y según la resolución de la Junta de Comunidades donde no se ha podido comenzar ha sido por el impracticable estado de los accesos, responsabilidad del gobierno municipal”. Del mismo modo, “nos parece una temeridad dejar en manos de los directores de los centros la decisión de comenzar o no el curso, una nueva delegación de responsabilidades, en este caso de la Junta de Comunidades; pero más temeridad nos parece que el señor Rojo no se haya calzado las botas y haya comprobado de primera mano la situación impracticable de los accesos de los centros para remediarla”.

Asimismo, Carnicero ha dicho que “aquí no se trata de llegar el primero, pero tampoco de llegar siempre el último como hace Rojo que ha ido tomando decisiones en función de lo que han ido haciendo otros: que Toledo pide la colaboración de la UME, a los dos días Rojo también la pide, que Madrid decreta el teletrabajo de los funcionarios, Rojo también, que otros municipios deciden liberar de pago la zona azul y roja, Rojo también”.

El portavoz del Grupo Popular, Jaime Carnicero, ha querido agradecer al comenzar la rueda de prensa “el trabajo, apoyo y colaboración” del Ejército de Tierra, en concreto a la Brigada de ‘Extremadura’ XI, que llegó ayer a Guadalajara y lleva desde esta mañana afanado en ayudarnos a recuperar la normalidad en nuestra ciudad. Del mismo modo, ha vuelto a poner en valor la disposición y el trabajo de los vecinos de Guadalajara que han contribuido decisivamente a limpiar calles y aceras ante la “inacción” del máximo responsable del Ayuntamiento, Alberto Rojo.