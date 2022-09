El grupo Aike se muestra sorprendido ante la inauguración de un servicio que todavía no se puede ofrecer.

La ampliación del Hospital de Guadalajara se inaugura sin licencia de primera ocupación

El grupo Aike se muestra sorprendido ante la inauguración de un servicio que todavía no se puede ofrecer. El grupo municipalista recuerda que la declaración responsable presentada para obtener la Licencia de Primera Ocupación para la ampliación y reforma del Hospital Universitario aún no se encuentra concluida, por lo que cuestiona la recurrente manera de hacer las cosas desde el PSOE regional, inaugurando edificios antes de que tengan sus papeles en regla.

Desde la valla que impide el acceso directo al nuevo edificio del Hospital de Guadalajara, Jorge Riendas y Susana Martínez, Concejal portavoz y presidenta de Aike- A Guadalajara hay que quererla-, piden aclaraciones a lo sucedido y recuerdan que el pasado 11 de abril se emitía un Decreto de la Sección de Disciplina Urbanística sobre la Declaración Responsable de Primera Ocupación solicitada por la UTE HOSPITAL DE GUADALAJARA en la que resolvía que la solicitud presentada para Licencia de Primera Ocupación no surtía efectos de ésta, al tratarse de una Primera Ocupación Parcial que no incluía en su momento la totalidad de la obra terminada.

El portavoz de Aike se ha reconocido sorprendido por la inauguración: “como ya preguntamos en su día sobre el Decreto de la Sección de Disciplina Urbanística y el estado del expediente en uno de los Plenos celebrados sin obtener respuesta, como suele ser habitual cuando intervenimos en el punto en que se tratan los Decretos de Alcaldía, hemos estado atentos a la evolución de este expediente. Pasados los diez días que tenían de plazo desde el Hospital para solventar las deficiencias detectadas, no hubo respuesta. Y tenemos un ejemplo en la ampliación de la Clínica Sanz Vázquez, cuyo Decreto si fue firmado a finales de agosto y se ha puesto en marcha con la Licencia de Primera Ocupación en regla.” Explica el edil.

“Aunque volvimos a pedir acceso al expediente el pasado 5 de septiembre, y han transcurrido los días que tiene el equipo de gobierno para facilitarnos el acceso al mismo, aún no nos ha sido concedido dicho acceso”, asegura Riendas, “lo cual no habla a favor de la Política de Transparencia de este equipo de gobierno”, añade el concejal.

“Estamos empezando a normalizar algo que no es normal, que el presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García Page, venga a Guadalajara a nuestra ciudad a hacer anuncios que nunca llegan a cumplirse, promesas que no se materializan y también a inaugurar servicios que todavía no pueden funcionar y que hay que dotar de personal, recursos y finalizar las obras para poder poner en marcha.” Afirma Susana Martínez.

“Ayer se hicieron muchas fotos con las autoridades y se dio por inaugurado un servicio, el Hospital de Guadalajara, que llevamos 13 años esperando, que las vecinas y vecinos de Guadalajara no están recibiendo y que ni tiene Licencia de Primera Ocupación para ponerse en marcha, ni están las obras concluidas y que además falta por dotar de material y personal para que sea una realidad. Y es en esto en lo que tiene que poner esfuerzo la Junta y la administración local.” Concluye la presidenta de la formación municipalista.