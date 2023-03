La contrata de autobuses vence el 1 de abril y no están las líneas nuevas prometidas

En lo que se refiere al contrato del transporte urbano de viajeros, Carnicero ha explicado que entró en vigor el 1 de abril de 2013 con una duración determinada de 10 años; “es decir, finaliza este próximo 1 de abril; y es verdad que contemplaba una prórroga, pero cumpliendo unos requisitos que, a nuestro juicio, no se han cumplido”, ha apuntado. Aquí ha recordado una serie de compromisos que “el señor Rojo no ha cumplido” como “cuando decía que en el barrio de Manantiales iba a incorporar una nueva línea; en el barrio del Balconcillo iba a incorporar otra línea; en Iriépal iba a poner mayores frecuencias de las que estaban establecidas… y, acabándose estos cuatro años, no ha cumplido ni uno solo de los compromisos que adquirió con todos los vecinos, no solo de esos barrios, sino de Guadalajara”.

“Una de dos: o mintió a sabiendas de que no lo podía hacer, o ha sido incapaz o no ha querido gestionar el contrato del transporte urbano de viajeros; es más, a día de hoy no se ha publicado ni siquiera el pliego de condiciones técnicas”, ha relatado Carnicero, que también ha informado que “el pasado 31 de agosto del año 2022, en este caso Alsa, denunciaba y decía que no quería continuar con el contrato que finalizaba el 1 de abril de este año e instaba al Ayuntamiento a que agilizara todos los trámites para proceder a la licitación y posterior adjudicación; y desde ese día hasta la última Junta de Gobierno que fue este martes, Rojo no solo no ha contestado sino que ahora obliga a la empresa unilateralmente a continuar con este contrato”. Esta obligación va a originar una indemnización a las arcas municipales de “aproximadamente 700.000 euros”, ha dicho Carnicero.

“Al señor Rojo le ha faltado valentía, coraje y trabajo para hacer la planificación correcta de esas nuevas líneas de autobús que tantas veces nos ha querido vender y que, a día de hoy y acabando el mandato, ni tan siquiera las ha publicado y dado conocimiento a la ciudad de Guadalajara”, ha lamentado.

Por otro lado, respecto al contrato con la empresa que gestiona el Centro Acuático, el portavoz del Grupo Popular, Jaime Carnicero, ha desvelado que el gobierno de Rojo “aún tiene pendiente el reequilibrio derivado de la crisis de la pandemia del Covid, y estamos en el año 2023, y que, según hemos calculado, asciende a unos 200.000 euros”. Un centro de referencia deportiva que puso en marcha el gobierno del Partido Popular y que “aunque al señor Rojo no le guste, como tampoco le gusta el deporte, afortunadamente a la ciudadanía de Guadalajara sí; ahí están los más de 4.000 recibos mensuales y más de 7.000 personas que pasan o pasamos mensualmente”. También ha apuntado que se construyó y puso en marcha generando más de 300.000 euros en ICIO, un canon anual de 50.000 euros y más de 35 trabajadores, además de fomentar el deporte.

Por último, el portavoz del Grupo Popular ha dicho que con el contrato con Guadalagua, “el pliego obliga a que tiene que haber una actualización conforme al incremento del IPC, de la energía y al consumo del agua de la ciudad; y preguntamos en Pleno por esto y nos contestaron mintiendo para no dar contestación”. La realidad, según ha informado Carnicero, es que “desde el año 2019 no se ha actualizado conforme a lo que marca la ley y ya podemos decir que se ha originado una deuda de más de 3,5 millones de euros en cuatro años y sin haber realizado ni una sola inversión destacable correspondiente al canon del agua; esta deuda la tendrá que gestionar la próxima Corporación y, desgraciadamente, la tendremos que pagar los vecinos de Guadalajara”.

Por todo ello, “tenemos 3,5 millones de euros por un lado, 700.000 euros por otro y 200.000 euros por otro, por la nefasta gestión de Alberto Rojo y la falta de capacidad para afrontar nuevos retos y proyectos con las empresas concesionarias, y que tendrá que pagar la ciudad de Guadalajara en el próximo mandato”. En total, “hablamos de más de 4,4 millones de euros”, ha precisado.

El portavoz del Grupo Popular ha finalizado diciendo que “la situación es preocupante, porque se podría haber priorizado la gestión, que es de lo que realmente uno es responsable cuando está al frente del Ayuntamiento de Guadalajara y por ejemplo en el transporte urbano de viajeros debería haberse puesto manos a la obra; no ahora sino hace ya muchos meses para no perjudicar los intereses de la ciudad y de los vecinos”.