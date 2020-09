La incidencia acumulada en los últimos 14 días en Guadalajara capital es de 602 casos/100.000 habitantes

Así lo reconoce la Consejería de Sanidad en el informe que hoy se publica en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, conjunto con la resolución de decretar medidas especiales para Guadalajara capital. Es más, la propia Consejería de Sanidad reconoce que aunque una vez consolidados los datos de la semana 37 es muy probable que la tendencia sea creciente de la semana 36 a la 37.

Esto significa estar seis veces por encima de los umbrales de alerta establecidos en Castilla-La Mancha (100 casos/100.000 habitantes & 10 casos semanales) y estar muy próximos a la incidencia que el Ministerio de Sanidad adjudica a Madrid que en estos momento es de 642,98 casos por 100.000 habitantes.

Sin embargo, ayer, la Consejería de Sanidad en su nota de prensa, y hoy el alcalde de Guadalajara, Alberto Rojo, insistían en señalar que la incidencia de Guadalajara capital está entorno a 300 casos por 100.000 habitantes. No mienten exactamente, porque sencillamente lo justifican tomando como referencia otra semana más hacia atrás. O sea ese es el cálculo con perspectiva sobre 21 días, no a 14 días, que es como se plantea en sistema de vigilancia del Ministerio de Sanidad. Y no tiene sentido poner paños calientes, como tampoco lo tiene que ahora el alcalde hable de rapidez y diligencia en aplicar medias, cuando la situación se veía venir y hace unas semana, donde aún sin datos actualizados, Guadalajara capital ya estaba por encima de ese umbral de alerta y siempre quedan datos por actualizar.

Les cuento. Los 89 casos que había en la semana 35 (el 24 al 30 de agosto de 2020), que luego se convirtieron en 135 al actualizar datos atrasados, son hoy 239 casos. Los 80 casos de la semana 36 (31 a 6 de septiembre), se han convertido en 260 y nos dicen que seguirán creciendo en cuanto consoliden datos y visto lo visto se pueden duplicar. Y los de la semana epidemiológica número 37 (del 7 al 13 de septiembre de 2020), son por ahora 257 y, que dentro de 14 días lo mismo reconocen que eran el triple, porque hoy del decreto publicado hoy, pero con fecha de ayer, a las lista por municipios, Guadalajara capital ya ha pasado de esos 257 a 295, que son 38 más en un solo día de actualizar datos atrasados.

La situación es grave. Tengan por referencia que al municipio de Ciudad Real de Bolaños de Calatrava lo confinaron hace 40 días con una incidencia es de 427,3 casos/100.000 habitantes. No se puede ni entrar, ni salir del pueblo, los escolares no van a clases presenciales y se han cerrado todos los bares, entre otras medidas.

"La estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19 actualizada a 11 de agosto de 2020, establece que la detección precoz de todos los casos compatibles con COVID-19 es uno los puntos clave para controlar la transmisión, así como que desde las CCAA se debe garantizar este diagnóstico y reforzar los centros de salud para el manejo y seguimiento de los casos".

Esto lo dice el propio decreto de medidas especiales y al ciudadano le interesa saber, aparte de todas las nuevas prohibiciones, cierres de instalaciones, reducción de aforos, que se cumple con esa detección precoz sin demora de datos de más de 14 días que nadie explica porqué suceden, que se garantizan los diagnóstico y que se refuerzan los centros de salud. Eso si serían medidas especiales eficaces.

"Si las circunstancias epidemiológicas y la evolución de la epidemia reflejaran un empeoramiento de la situación, se adoptarían medidas complementarias a las establecidas en este documento", dice el decreto. Pues está claro que al actualizar datos empeorarán, independientemente de que a partir de hoy mismo las medidas especiales puedan poner freno. Basta como ejemplo que en Azuqueca de Henares ya llevan 2 semanas con medidas especiales, prorrogadas para otros 14 días y los contagios por coronavirus siguen en aumento.