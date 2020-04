La Junta de Personal de salud de Guadalajara solicita test para todos los trabajadores

La Junta de Personal del Área de Salud de Guadalajara, quiere instar tanto al Presidente de Castilla la Mancha y al Consejero de Sanidad ante el repunte de la escasez de equipos de protección individual para los trabajadores y trabajadoras del Área de salud. Nos encontramos con una gran diferencia en la información que por parte del SESCAM, se está dando a los medios de comunicación y lo que efectivamente se percibe y así nos transmiten los trabajadores y trabajadoras.

Dicha información es solicitada semanalmente desde esta Junta de personal, a la Gerencia del Área de Salud, siendo su respuesta la misma, “No hay quejas al respecto”.

Es necesario que, desde la JCCM, sean lo más trasparentes posibles, y se nos comunique, la cantidad de equipos de protección enviados, así como el tipo de material, ya que no todo vale como medio de protección, y las fechas de esos envíos, para detectar dónde y porque existe, tal diferencia, entre lo expresado por el Sescam y lo que de nuevo nos trasmiten los trabajadores.

Es necesario que dichos equipos de protección, se ajusten a los protocolos, marcados por el Ministerio de Sanidad, protocolos que han ido cambiando, según había o no equipos disponibles. No sabemos, por tanto, si este problema surgido de nuevo, viene dado por el tipo de equipos entregados, que no se ajustan a las necesidades de los trabajadores en la atención a los pacientes o a su escasez, ya que algunos compañeros nos trasmiten la necesidad de reutilizar varios días, equipos, que deben ser desechados, según marcan sus fabricantes. De ahí la necesidad de que se nos comunique que tipo de material se está entregando a las diferentes Gerencias.

Otro de los temas a nuestro entender importante es la realización de los test de detección de coronavirus a todo el personal, sin excepción, de los hospitales, centros de salud, puntos de atención continuada, centros socio sanitarios, transporte sanitario.

El goteo de profesionales contagiados por coronavirus no para, algo falla, es necesario que todos tengan realizados los test, para evitar contagios dentro de los centros, y a sus familias.