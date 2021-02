La Policía Local de Guadalajara impone 43 denuncias, seis por fiestas en domicilios

Del total, quince corresponden al uso de mascarillas; seis por la celebración de fiestas en domicilios; nueve por el incumplimiento del horario nocturno; tres por infringir el cierre perimetral y siete por superar el aforo máximo de seis personas.

En cuanto a los tres establecimientos sancionados, estos han sido los motivos: Venta de productos no esenciales, Apertura en horario no permitido y Apertura realizando labores no permitidas.

El dispositivo especial de control y vigilancia en el cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene decretadas por Sanidad frente al coronavirus, puesto en marcha por el Ayuntamiento desde el pasado mes de julio, continúa operativo realizando una labor ciudadana fundamental y de protección de la salud pública.