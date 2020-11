La zona antigua del Hospital de Guadalajara tendrá plan de reforma antes de fin de año

Así lo ha manifestado García-Page en Guadalajara, durante su intervención en la clausura del Encuentro Empresarial ´Hacia una recuperación económica en España y en Europa´ que, convocado por el Gobierno autonómico, ha servido para trasladar al tejido empresarial de esta provincia los criterios de distribución de los fondos europeos para hacer frente a los efectos ocasionados por la pandemia. A este respecto, el presidente castellano-manchego ha resaltado que “Europa, esta vez, está reforzando la cohesión” algo que tiene una “trascendencia extraordinaria”, ha señalado.



“Estamos muy concentrados en la solución del problema sin parar y sin confinarnos”, ha proseguido García-Page, quien ha recordado que “la otra crisis, la financiera, acabó con el hospital parado y pagando millones y millones que nos ha costado la simple indemnización”. Asimismo, el jefe del Ejecutivo regional ha subrayado que en el mes de junio del año que viene “estaremos en condiciones de tener ya la primera parte acabada” de la obra de esta infraestructura sanitaria y además “ya en conexión la obra con la antigua”, ha continuado.



No en vano, el nuevo Hospital contempla la partida más elevada de los Presupuestos castellano-manchegos para el año que viene para la provincia de Guadalajara, con una inversión, dentro de este capítulo, de 15,7 millones de euros. A este respecto, el presidente regional ha considerado las inversiones sanitarias como uno de “los grandes elementos motores” del sector servicios en su conjunto, por lo que ha reiterado que “no nos podríamos perdonar esperar a que se acabe el virus para empezar a hablar de recuperación”, ha concluido.



Más unidad política en España



En el escenario de la pandemia, el presidente de la Comunidad Autónoma ha aseverado que “puede haber 17 alarmas, pero lo que no puede haber son 17 Estados”. Asimismo, no ha descartado que tengamos que ir a modelos más duros y a confinamientos” al tiempo que ha admitido que “vamos a hacer lo imposible por evitarlo”. “Es responsabilidad de todos”, ha concluido.



En el marco de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, Emiliano García-Page ha reconocido echar en falta “una dosis mayor de unidad política en España entre los grandes partidos” ya que “el independentismo nunca va a jugar a la unidad, de hecho, juega a lo contrario”, ha considerado. A este respecto, García-Page ha manifestado que “para mí no es lo mismo que el Presupuesto del Estado salga con los que quieren acabar con el Estado, a que salga adelante con los que creen en el Estado, aunque quieran mandar en él”, ha apuntado.



Nueva legislación agroalimentaria



En este encuentro informativo con los agentes sociales de la provincia de Guadalajara, García-Page ha anunciado que “dentro de dos semanas el Gobierno de Castilla-La Mancha va a aprobar el decreto que permite la comercialización, directamente, desde los productores sin intermediación”. En este sentido, el jefe del Gobierno autonómico ha indicado que “va a poder corregirse parte de la injusticia” por la diferencia entre los precios en origen y los que termina pagando el consumidor, “al menos en la parte que depende de nosotros, la parte que toca a Castilla-La Mancha”, ha detallado.



Durante este foro, el presidente regional ha estado acompañado por miembros del Ejecutivo autonómico como la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco; el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina; y el consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero. Asimismo, han acudido a este encuentro con los agentes sociales de la provincia de Guadalajara, el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido; el delegado de la Junta en esta provincia, Eusebio Robles; y el alcalde de la capital, Alberto Rojo, entre otras autoridades.