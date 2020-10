Las medidas del caos: los bares de Guadalajara vuelven a abrir sus barras

El ciudadano de a pie ya no sabe a que atenerse, con respecto a las medidas restrictivas para frenar el avance del coronavirus, por el cambio y recambio de las mismas de manera constante en la normativa. El último ejemplo lo tenemos en Guadalajara capital, donde tras el anuncio de la Junta, el pasado 27 de octubre, de que se prorrogaban las medidas nivel II, ahora con el cambio de suspender el servicio de barra de los bares y limitar el aforo de teatros al 30%, loas barras de los bares aparecieron precintadas en la mañana del miércoles. Pues bien, hoy una buena parte de los hosteleros de Guadalajara han decidido quitar ese precinto, porque la resolución que anunció la Junta todavía no aparece publicada en el Dari Oficial de Castilla-La Mancha, con lo cual carece de vigencia legal.

Y es que el atasco que se está produciendo en el DOCM, de estas resoluciones, hace que por el momento no aparezca ninguna resolución de medidas especiales con fecha posterior al 23 de octubre aunque esto afecta a unas 20 resoluciones dictadas con posterioridad, el caso más llamativo es el de Guadalajara capital, porque de la última resolución, que le afectaba, Resolución de 13/10/2020, publicada el 15 de octubre, con aplicación de 14 días y posible prórroga de 38, no contemplaba ese cierre de los bares, ni los aforos al 30%, ya que entonces Guadalajara tenía medidas nivel II, pero de municipios de más de 50.000 habitantes, que eran más laxas, y que el lunes 26 de octubre decidió unificar la Junta, de modo que todas las nivel II serían iguales, independientemente del tamaño del municipio.

No hay un vacío legal total de medidas especiales, porque esa resolución, sigue en vigor, según se especifica en la misma, mientras que no haya otra que levante o prorrogue las medidas, pero los cambios de una a otra, pero los hosteleros han entendido, que el cierre de las barras, todavía no es aplicable, y de momento la Policía Local, les da la razón, al no estar publicada la nueva norma. El boca a boca ha corrido entre los hosteleros y la mayoría de los bares han despreciado sus barras hoy sábado.

Con lastra novedad de la resolución aún sin publicar, la del aforo al 30%, que que en Guadalajara ha afectado sobre todo a la representación del Tenorio Mendocino en el Teatro Buero Vallejo, no hay dudas, porque ele propio Ayuntamiento de Guadalajara, publicaba su decreto este viernes, 30 de octubre en el Boletín Oficial de la Provincia, especificando este aforo para las instalaciones municipales afectadas que son los teatros de la ciudad, el Museo Francisco Sobrino y la Biblioteca municipal Suárez de Puga.

Y aunque faltan también por publicar la prórroga de las medidas especiales nivel II de Azuqueca, aquí no hay cambio con las medidas anteriores que aún se mantienen.

Las resoluciones de prórroga de Cabanillas del Campo, El Casar, Marchamalo y Villanueva de la Torre, si están publicadas el 23 de octubre las de Cabanillas y el 26 de octubre las del resto.

Otra cosa puede ser en el caso de Mondéjar y Alovera, porque como pasan de medidas especiales nivel II a nivel I, según ha anunciado la Junta, pero la resolución todavía no está publicada, no habrían entrado aún en vigor, y donde una vez que se publique podrán volver a abrir las barras de los bares, así como realizar espectáculos culturales, o eventos deportivos, reabrir parques y Escuelas municipales y hasta espectáculos taurinos con un aforo al 50%.

Abajo pueden consultar el esquema de las medidas especiales que aplica la Junta, tal y como quedaron unificadas desde el 26 de octubre.