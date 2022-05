Los comercios de Guadalajara se suman al 30 aniversario del Maratón

Los vinilos ya están visibles desde el pasado fin de semana en distintas zonas comerciales de la ciudad como Miguel Fluiters, Calle Mayor, Virgen del Amparo, Virgen de la Soledad, Plaza de la Llanilla y calles cercanas a estas vías. La imagen que se ha elegido es la de un ratón sobre un mar donde se puede leer “Guadalajara de los cuentos. 30 años. 1992-2022”. Una treintena de comercios relacionados con los libros, los regalos, la ropa, la joyería, la alimentación, la decoración, la óptica, los juguetes y video juegos, seguros, complementos, fotografía, además del propio Mercado de Abastos y el multiespacio el Rincón Lento.

Por otro lado, en las últimas semanas se han repartido una gran cantidad de carteles de la XXXI edición del maratón y ya se pueden ver por todos los rincones de la ciudad gracias a la implicación de las empresas, comercios, instituciones, colegios, institutos, y también en las bibliotecas de la provincia.

Desde el SLIJ agradecen el apoyo de la Concejalía de Turismo y Comercio y de las asociaciones de comerciantes por la buena acogida de su propuesta para sumarse a la fiesta de los cuentos e implicándose en su celebración.

Durante el transcurso del Maratón de los Cuentos la actividad económica de la ciudad también se beneficia y los profesionales del comercio y la hostelería aportan su grano de arena para dar la bienvenida a narradores y escuchantes que encuentran una ciudad donde poder alojarse, disfrutar de su gastronomía, comprar en sus establecimientos, degustar productos locales, pasear por sus parques y jardines o conocer sus monumentos de una forma diferente.

La celebración del Maratón de los Cuentos supone no solo una apuesta por la cultura, no se debe olvidar su favorable reflejo en los sectores económico y turístico de la ciudad. A pesar de no disponer de un estudio analítico y detallado con cifras que lo demuestren palpablemente, lo cierto es que tanto el SLIJ como las asociaciones de hostelería y comercio y el propio Ayuntamiento de la capital, constatan cada año los beneficios que reporta en cuanto a ocupación hotelera, consumiciones en los establecimientos de restauración -bares, restaurantes, cafeterías, terrazas, quioscos…-, ventas en las tiendas de alimentación y en cualquier otro establecimiento comercial. Además, muchos de los asistentes al Maratón, que no habrían acudido a Guadalajara si no fuera por él, sienten curiosidad por la ciudad y vuelven posteriormente para conocer con más calma sus monumentos, sus historias, su cultura o su gastronomía.