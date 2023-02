Los edificios de El Fuerte San Francisco se caen

Susana Martínez y Jorge Riendas, presidenta y portavoz en el Ayuntamiento de Aike- A Guadalajara hay que quererla-, han explicado que tras comprobar los expedientes de los informes técnicos sobre los edificios del complejo de El Fuerte de San Francisco, no entienden que no se hayan tomado medidas para frenar el deterioro de los mismos.

Mandato tras mandato la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha obviado su deber de rehabilitar este complejo en pleno centro. “Llevamos años esperando que pase algo en este espacio, porque tiene muchas posibilidades y es un tesoro para la ciudad. Tenemos un problema, porque excepto el Espacio Tyce, el resto se está dejando caer. Los informes técnicos realizados son todos desfavorables, todas las edificaciones tienen deficiencias graves o muy graves relacionadas con la estructura, fachadas y medianerías, cubiertas o instalaciones. Desde Aike insistimos que, de igual forma que el Ayuntamiento obliga a los propietarios particulares cuando esto sucede, la Junta ha de intervenir. La normativa urbanística obliga a actuar, el Ayuntamiento ha de ser igual de exigente con la administración regional y frenar el deterioro de este espacio. Sin más demoras, ni más excusas”. Explica Susana Martínez.

El grupo municipalista explica que, en marzo de 2021, se remitían a la Consejería de Fomento cinco Informes de Evaluación de Edificios con resultado “desfavorable, con deficiencias graves o muy graves”, lo que obligaría a la Junta a cumplir con su obligación de subsanar las deficiencias descritas en dichos informes. La respuesta de la administración regional fue pedir los datos de ocupación de los inmuebles, la paralización de la actividad, el desalojo de los edificios y, por último, la definición de usos futuros para los mismos.

“La junta se escuda en que el Ayuntamiento no ha definido los usos para los inmuebles, algo que este equipo de Gobierno no ha sido capaz de hacer a lo largo de la legislatura. La falta de definición y de ideas es la excusa perfecta para que la Junta siga sin invertir un euro en la rehabilitación del Fuerte. El binomio Page-Rojo funciona muy bien para los anuncios y las fotos pero no avanza en cuestiones tan fundamentales para la ciudad como la recuperación del Fuerte, que sigue esperando su turno, con los edificios cada día más cerca del desplome y de convertirse en más solares en una ciudad que ya tiene de sobra. Es importante que el equipo de Gobierno que dirige Alberto Rojo obligue a la Junta a cumplir con la normativa urbanística manteniendo y rehabilitando los edificios que conforman el Fuerte”. Añade el concejal.

“Otro paso previo importante para que la rehabilitación del Fuerte sea una realidad es la paralización de las actividades que se vienen desarrollando en los edificios afectados. A día de hoy, a pesar de la situación irregular y las graves deficiencias técnicas detectadas, hay naves que siguen usándose como almacenes municipales, sedes de asociaciones o lugares de trabajo de empresas. Desocuparlas también es una gestión imprescindible que el Ayuntamiento debe realizar si queremos avanzar en la rehabilitación y futuro del Fuerte.” Concluye Martínez.