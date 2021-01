Los servicios de emergencia reciben 106 avisos en Guadalajara capital

El Ayuntamiento recuerda que el Cuerpo de Bomberos no puede actuar retirando la nieve de todas las cubiertas de la ciudad y por ello insiste en la necesidad de evitar la calle porque durante los próximos días se producirán numerosos desprendimientos y pequeños aludes de nieve.

El acceso a los parques sigue completamente prohibido, aunque numerosas personas han accedido a ellos durante toda la jornada a pesar de las advertencias sobre los riesgos.

Bomberos, Policía y Protección Civil han registrado 106 avisos en la tarde del sábado para la retirada de ramas, la liberación de vehículos o incluso para el apuntalamiento de fachadas y edificios con estructuras con daños previos a la nevada. Todos los cuerpos, especialmente los dos primeros, continúan realizando traslados de personal esencial a sus puestos de trabajo o a sus respectivas residencias en casos de necesidad.

Operativo especial de vías secundarias

El cese de precipitación en forma de nieve permitirá esta madrugada seguir actuando sobre las vías principales de la ciudad, esta vez con la garantía de que las calzadas no vuelven a cubrirse con más nieve. Este domingo el Ayuntamiento centrará el operativo en vías secundarias y calles de menor tránsito, así como sobre el acerado, sobre todo en zonas de paso y puntos de interés.

Dicho operativo lo compondrán 100 operarios a pie y 22 máquinas, como vehículos mixtos de limpieza, motoniveladora, máquinas bobcat mini, vehículos con cuchilla, esparcidores de sal y quitanieves municipales, de la Diputación y de la Junta de Castilla-La Mancha.

Limpieza de balcones

En cuanto a los balcones y las cornisas, el Ayuntamiento pide colaboración ciudadana para que se retire la nieve que pudiese caer en la vía pública en forma de hielo, pudiendo ocasionar daños sobre las personas y también sobre el mobiliario urbano.

Aún así, desde el consistorio se recuerda que a pesar del espectacular espesor alcanzado, el peso de la nieve no debe suponer un problema para las cubiertas y los edificios en buen estado. De ahí que no sea necesario ‘vaciar’ de nieve las terrazas y mucho menos arrojar a las aceras restos no solo de balcones, fachadas o cornisas sino de los propios vehículos.

Es fundamental que los restos de nieve se acumulen en alcorques, plazas de aparcamiento o pasos que no formen parte del acerado o de lugares de tránsito. Y, además, tal y como recoge el protocolo de emergencia municipal, el Ayuntamiento pide a los vecinos y vecinas que en la medida de lo posible y siempre de manera segura, se retire la nieve próxima a la vivienda creando sendas seguras para la circulación de personas, aunque el operativo en el acerado será intensivo.

Línea de Emergencias E1 Hospital – Los Manantiales, activa este domingo

El despeje paulatino de las calzadas principales permitirá este domingo la puesta en marcha de la Línea de Emergencias E1 del servicio urbano de autobús. Será a partir de las ocho de la mañana, con un recorrido que conectará el Hospital con el barrio de Los Manantiales, pasando por vías principales del centro de la ciudad.

La línea no cuenta con una frecuencia fija ya establecida por las dificultades que siguen existiendo para la circulación a pesar del mejor estado de la calzada gracias a la actuación de las quitanieves. No obstante, se tratará de evitar esperas superiores a los 15 minutos.

La puesta en marcha del servicio de autobús y una mayor circulación de personas llevan al Ayuntamiento a pedir a la ciudadanía que extreme la precaución y que los peatones no invadan la calzada.

La recomendación sigue siendo la de no salir del domicilio salvo para cuestiones imprescindibles. El tránsito debe ser lo más alejado posible de árboles y fachadas con nieve, pero tampoco puede ser, como ha sido este sábado, por el centro de las calzadas.