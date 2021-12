Los villancicos protagonistas de la Navidad en Guadalajara este fin de semana

Mañana viernes, a las 20:00 horas, se inaugura el I Ciclo de Villancicos Navideños del Ayuntamiento de Guadalajara ‘Blanca Navidad’, una de las novedades que este año ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Guadalajara para disfrutar de esta tradicional actividad navideña en diferentes iglesias de la ciudad.

En esta ocasión, los villancicos serán interpretados por el Coro Ciudad de Guadalajara, en la iglesia de Santa María. Entrada libre hasta completo aforo.

También este viernes abre sus puertas la II Feria de Alimentación y Productos de la Tierra, nueva muestra tematizada de la programación de Navidades Artesanas organizada por la Asociación para la Innovación y el Desarrollo de la Artesanía de Guadalajara (Aida) y que se puede visitar hasta el día 12 en la Plaza de Santo Domingo, en horario de 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas.

Y actuación de Morgan, con su último trabajo, The river and the stone. también este viernes, a las 20:00 horas, en el Teatro Auditorio Buero Vallejo

El sábado, llega el esperado y tradicional concierto de Manos Unidas, que agotó sus entradas a los pocos días de ser anunciado, de la mano del Orfeón Joaquín Turina, con el espectáculo ‘Después de la nieve’. Será en el Teatro Auditorio ‘Buero Vallejo’, a las 19.30 horas.