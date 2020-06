Mañana se abre el plazo de solicitudes de nuevo ingreso para las escuelas infantiles municipales

Los requisitos de los solicitantes son que los niños deben haber nacido con anterioridad a 1 de mayo del año en curso y no haber cumplido 3 años antes del 31 de diciembre de 2020. Además, tanto los padres, tutores o guardadores como el niño deberán estar empadronados y residir en el municipio de Guadalajara.

Plazos

El plazo para las solicitudes de nuevo ingreso será del 3 al 23 de junio de 2020 y se llevarán a cabo preferentemente por medios electrónicos.

El 3 de julio se hará pública la lista provisional de admitidos en la página web del Ayuntamiento de Guadalajara www.guadalajara.es y en el tablón de edictos municipal.

Del 6 al 10 de julio quedará abierto el plazo de reclamación de la lista provisional de admitidos que se realizará preferiblemente de forma telemática o mediante cualquiera de los medios establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

La lista de admitidos, así como las listas de espera se publicarán el día 17 de julio de 2020 en la página web del Ayuntamiento de Guadalajara.

La formalización de la matrícula se realizará del 20 al 24 de julio de 2020 con cita previa que se solicitará en el teléfono 949230136 o en el correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Tramitación

Se tramitará a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Guadalajara mediante Clave Permanente, Clave PIN, DNI electrónico o certificado digital. La dirección para esta tramitación es https://guadalajara.sedelectronica.es y la identificación del trámite es:

EDUCACIÓN. Solicitud de Plaza en las Escuelas Infantiles Municipales: Curso 20/21. [MOD 1114]

Únicamente para aquellos que no tengan esta posibilidad , pueden formular la solicitud en la Escuela Infantil Alfanhuí mediante cita previa en el teléfono 949230136 o en el correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..

En tanto en cuanto no se dicten instrucciones por parte de las autoritarias educativas y sanitarias competentes relativas a la necesidad, o no, de adoptar medidas que pudieran afectar al número de alumnos del centro, no se podrá proceder a la adjudicación definitiva de las plazas, supeditándose todos los trámites que se realicen a las medidas que puedan venir impuestas por las citadas autoridades. En todo caso, cualquier cantidad que se hubiera abonado por este concepto, si por un cambio de normativa no se pudiera llegar a convertir en definitiva, se devolvería a los usuarios.

Visualización online de las guarderías

Debido a la situación de emergencia sanitaria causada por el Covid-19, no se podrán realizar visitas a las escuelas, pero se pone a disposición de los padres unos vídeos con imágenes de las escuelas:

> Escuela infantil Alfanhuí

> Escuela infantil Los Manantiales